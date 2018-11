Cel mai mare centru comercial din Roman a fost inaugurat oficial miercuri, 7 noiembrie, în prezența autorităților publice locale și a reprezentanților companiei care a realizat investiția, Prime Kapital. Totodată, a fost inaugurat și hipermarketul Carrefour, cu o suprafață de 4.300 de metri pătrați și cu locuri 500 de locuri de parcare.

”Întregul concept al magazinului a fost construit ca răspuns la nevoile locuitorilor din Roman, care sunt cumpătați, aleg lucruri de calitate, nu le place să piardă timpul și pun mare preț pe grija față de familiile lor, oferindu-le tot ceea ce este mai bun. Astfel, am transpus ce am învățat despre oamenii locului în universul gastronomic Carrefour, pe care vă invităm să îl descoperiți”, a spus Alexandru Bura, director hipermarket Carrefour Roman.

Atât reprezentantul Prime Kapital, cât și autoritățile locale prezente au ținut să amintească despre oportunitățile pe care le au romașcanii, odată cu deschiderea Roman Value Center, dar și faptul că investiția a dus la crearea a peste 600 de locuri de muncă.

”Ne bucurăm să vă avem alături de noi în această seară și vreau să vă spun că pentru mine acest proiect are o însemnătate deosebită. Eu m-am născut în Roman și am copilărit aici și, încă din perioada liceului, atât eu, cât și colegii mei ne-am dorit să avem în orașul nostru un centru comercial modern, unde să ne putem petrece timpul liber și unde să putem face cumpărături. Iată că visul nostru a devenit realitate cu acest proiect, cu Roman Venus Center. Vă așteptăm să-i treceți pragul, să vă bucurați de toate facilitățile acestuia, să vă petreceți timpul liber și să puteți face cât mai multe cumpărături. De asemenea, aș vrea să vă spun ce am reușit noi să creem aici, pentru comunitatea locală și pentru locuitorii din împrejurimile Romanului. Am reușit să-i adunăm aici, să meargă la cumpărături, să-și petreacă timpul liber, să meargă la masă, să nu mai meargă la Bacău, la Piatra Neamț și, respectiv, la Iași, reușind astfel să petreacă mai mult timp în orașul lor. De fapt, în orașul nostru. Am creat peste 600 de locuri de muncă în cei peste 20.000 de metri pătrați pe care îi are Roman Value Center și am realizat o investiție unică”, a spus Amalia Râpanu, reprezentant investitor Prime Kapital.

”În primul rând, mă aflu aici pentru a transmite mesajul domnului președinte Ionel Arsene. În al doilea rând, mă aflu aici pentru a reafirma angajamentul administrației județene, alături de administrațiile publice locale, inclusiv a primăriei Roman, față de tot ceea ce înseamnă investiții, atât străine, cât și românești, investiții generatoare de plus valoare pentru comunitățile noastre, de locuri de muncă și, nu în ultimul rând, asemenea investiției de aici. Îl felicit pe primarul municipiului Roman, felicit investitorul și vă urez mult succes în activitate”, a spus Cătălin Chiței, administrator public al Județului Neamț.

”Consider oportun să încep cu mulțumiri către factorii care au contribuit la îndeplinirea acestui obiectiv. Mulțumesc dvs., celor din presă, pentru prezența atât de mare la conferința noastră de presă, dar, pe cealaltă parte și în egală măsură, pentru întreg interesul pe care l-ați manifestat pentru proiectul nostru, încă de la începuturile sale. Aș vrea să mulțumesc și autorităților publice locale, în special domnului primar Lucian Micu, care ne-a dat tot sprijinul de care am avut nevoie, răspunzând întotdeauna cu profesionalism și celeritate la toate cererile venite din partea noastră”, a spus Lucian Pelepco, director Centrul Comercial Roman Value Center.