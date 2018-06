Primarul Dragoș Chitic este nemulțumit de majorarea prețului apei și acuză PSD Neamț pentru luarea de către ADI Aqua Neamț a acestei măsuri. Nemulțumirile primarului Chitic au fost făcute publice în cadrul unei conferințe de presă susținută de către Organizația PNL Piatra Neamț, marți, 19 iunie. Dragoș Chitic cere organizației PSD și conducerii Consiliului Județean Neamț să explice public, cu argumente, de ce membrii AQUA Neamț (majoritatea UAT-uri conduse de primari PSD) au votat creșterea tarifului la apă și canalizare.

“Cu toate că am avut o reacţie publică hotărâtă şi argumentată asupra intenţiei de majorare a preţului apei de către Compania Judeţeană APA SERV iar Consiliul Local Piatra Neamţ şi-a mandatat reprezentatul în ADI AQUA NEAMŢ să voteze împotriva majorării, cu toate că atunci când a apărut în spaţiul public această intenţie marea majoritatea a populaţiei s-a arătat indignată exprimându-şi nemulţumirea, nu s-a ţinut cont de aceste aspecte şi s-a executat ordinul de la partid, majorându-se preţul apei. Este anormal să trăim într-un judeţ în care populaţia are cele mai mici venituri din întreaga ţară, o altă dovadă că este administrat deficitar de către PSD, iar prețul apei să ne situeze pe primele locuri în clasamentul naţional”, a declarat Dragoș Chitic, primarul Municipiului Piatra Neamț. și președinte al organizației PNL Piatra Neamț.

În același context, primarul municipiului Piatra Neamț a acuzat PSD că își bate joc de locuitorii din Piatra Neamț și a anunțat că a solicitat instanței de judecată să anuleze punerea în aplicare a deciziei luată de către ADI Aqua Neamț.

“În calitate de primar al acestui oraş nu pot asista nepăsător cum PSD îşi bate joc de pietreni. Vă informez că astăzi am contestat în instanță decizia de majorarea a prețului apei si am solicitat suspendarea punerii în practică a acestei măsuri care ne afectează pe toți. Am început totodată să caut soluţii alternative pentru oraşul Piatra Neamţ. În acest sens am avut deja o primă discuție cu societatea APA Vital Iași și am stabilit să ne întâlnim în perioada imediat următoare pentru a discuta despre posibilitatea furnizării apei în Piatra Neamț de către această companie care prestează serviciul la tarife mai mici. A început să apară concurenţa şi consider că Apa Serv trebuie să găsească soluţii pentru a oferi populaţiei un preţ la apă competitiv şi servicii de calitate, altfel riscă să-şi piardă clienţii. Sunt extrem de nemulţumit faţă de de majorarea preţului apei şi pentru că Apa Serv este o societate a Consiliului Judeţean condus de PSD, iar în ADI Aqua Neamţ primăriile conduse de primari PSD au o majoritate confortabilă, solicit Partidului Social Democrat să-şi exprime public pozitia şi eventual o explicaţie plauzibilă pentru majorarea preţului apei în judeţul Neamţ”, a mai spus Dragoș Chitic. (E.C.)