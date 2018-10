Cu o întârziere de aproape două ore față de ora anunțată, primul ministru Viorica Dăncilă a aterizat cu un elicopter MAI în județul Neamț, la Roznov, vineri, 5 octombrie. Scopul anunțat al vizitei a fost acela de a vedea cum se desfășoară lucrările pe șantierul de amenajare a râului Cracău, la Slobozia, Roznov. Lucrarea constă în 3,5 km de regularizări de albie existentă, 5 km de albie nouă deviată și 2 poduri pe râul Cracău. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 28 august 2018 și are o valoare de 57 milioane de lei, bani alocați din Fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului. Viorica Dăncilă a sosit însoțită de ministrul Carmen Dan și de Ioan Deneș, ministru al Apelor și pădurilor, instituție sub care se realizează lucrările în cauză. Prezent a fost și ministrul transporturilor, Lucian Șova.

”Este o lucrare de amploare, știu despre ce este vorba. Domnul președinte al Consiliului Județean a venit și la București, de aceea am și decis să îndreptăm această sumă care nu este o sumă mică, dar și lucrarea este mare. Știam și de pagubele produse locuințelor oamenilor, dar, în primul rând, cele două magistrale de gaz care sunt foarte importante pentru alimentarea cu gaze a municipiului Piatra Neamț. Deci eu sper să vin aici și când o finalizați. Acest lucru este foarte important pentru că așa cum am spus, vorbim despre prevenție, nu trebuie să așteptăm ca de fiecare dată să se întâmple ceva, să eliminăm pagubele și peste o perioadă să ne întâlnim cu aceleași probleme. Acum cel puțin avem siguranța că în această zonă nu vom mai avea astfel de lucruri”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Ioan Deneș a explicat cauza pentru care s-a decis de urgență alocarea banilor necesari și demararea lucrărilor pentru lucrările de amenajare a unei noi albii a Cracăului în zona respectivă: ”Pentru faptul că cursul vechi al pârâului nu avea capacitatea mai mare de 50 de metri cubi și nu avea unde să dezvolte o capacitate mai mare pentru că traversează aproximativ, pe o lungime de 5 kilometri, satul Slobozia, atunci când veneau apele foarte mari se inunda tot timpul această zonă a satului Slobozia. Și soluția pe care au dat-o specialiștii a fost să se facă acest canal care să preia plusul de peste 50 de metri cubi. Dacă nu se făcea această intervenție exista pericolul ca cele două magistrale de gaze să fie distruse de cantitatea de apă. Domnul președinte al Consiliului Județean, când am fost aici în iulie în vizită de lucru, stătea cu sufletul la gură că e posibil ca aceste magistrale să fie distruse. Sigur, nu s-a întâmplat acest lucru și ca să nu mai avem aceste emoții, știți foarte bine că am venit la Guvern și v-am prezentat această situație și în regim de urgență, prin HG 516 din 12 iulie, din Fondul de intervenție am alocat o sumă de 57 milioane de lei pentru a rezolva această problemă. Pe lângă aceste lucrări o să se mai construiască și două poduri în această zonă, prinse tot în acest proiect. Lucrurările se vor finaliza până la sfârșitul anului”.

Întrebată de ce nu a venit și în județul Neamț pentru a se afla în mijlocul dezastrului produs de inundațiile din iunie și iulie 2018, premierul Dăncilă a răspuns: ”Nu am ocolit județul Neamț. Vă dați seama că nu puteam să vin toate județele. Dar domnul președinte al Consiliului Județean m-a informat în permanență despre situația existentă în Neamț și, după cum vedeți, am și alocat o sumă din bugetul de intervenție pentru lucrările de aici. Știam evoluția evenimentelor din acest județ. Nu știu dacă era mai importantă prezența mea sau faptul de a găsi soluții pentru a rezolva aceste probleme. Dacă ar fi, din punctul meu de vedere, aș vrea să ajung în fiecare județ. Nu este posibil, dar este important să găsim soluții pentru fiecare județ care s-a confruntat cu calamități în perioada iunie – iulie 2018 și nu numai. Să sperăm ca aceste lucruri nu se mai întâmplă, așa cum am mai spus, vrem să prevenim astfel de situații, sunt multe lucrări de făcut, nu o să le putem face pe toate. Am cerut o prioritizare a lor, să vedem locurile unde aceste calamități se pot repeta și sperăm să rezolvăm cât mai multe dintre aceste situații. La Borca este o investiție serioasă, de 3,6 milioane de lei și sper ca domnul președinte să mă invite și la finalizarea lucrărilor”, a precizat Viorica Dăncilă. (I.Ș.)

