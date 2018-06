Majoritatea antreprenorilor cunosc faptul ca serviciile de optimizare SEO sunt un must-have pentru succesul unui business online. Daca inca nu esti sigur in totalitate si ai nevoie de extra argumente, afla motivele principale citind acest articol.

Mii de utilizatori pentru business-ul tau

Care este primul lucru pe care il faci atunci cand vrei sa afli mai multe informatii despre un produs sau serviciu? Ce faci in momentul in care cauti solutia la o problema? Marea majoritate a oamenilor cauta toate aceste lucruri pe Google. Statisticile arata ca se efectueaza in medie 54.907 cautari pe secunda si aproximativ 5 miliarde de cautari in fiecare zi. Sansele ca aceste cautari sa vizeze si profilul business-ului tau sunt maxime.

Daca site-ul tau nu poate fi gasit pe Google, acesta practic nu exista. Optimizarea SEO te ajuta sa fii listat in paginile cu rezultate astfel incat utilizatorii sa te gaseasca.

Nu toate cautarile sunt realizate cu intentia de a cumpara ceva

Unii utilizatori cauta anumite informatii, altii cauta produse sau servicii. Daca site-ul tau este specializat in incaltaminte realizata la comanda, nu te va ajuta atat de mult daca va fi listat pe un cuvant cheie general, precum ,,incaltaminte”. De aceea, este necesar sa dezvolti o strategie de cuvinte cheie potrivita business-ului tau. Acest lucru te va ajuta sa nu pierzi nici timp, nici bani.

Desigur, este important ca site-ul tau sa listeze pe prima pagina cu rezultate ale cautarilor. In medie, primele site-uri sunt accesate de 43.54% dintre utilizatorii care cauta un anumit cuvant cheie. Daca site-ul tau este listat pe a doua pagina, majoritatea utilizatorilor nu il vor vedea.

Optimizarea SEO te va ajuta sa cresti ROI-ul (Return of Investment)

Optimizarea SEO, alaturi de alte strategii de marketing, te va ajuta sa ai un ROI mult mai mare. Foarte multe business-uri investesc sume colosale pentru realizarea site-urilor, insa nu iau in considerare importanta optimizarii SEO. De asemenea, investitia in Adwords este destul de costisitoare.

In momentul in care este realizata corect, optimizarea SEO nu numai ca este un instrument de marketing foarte puternic, ci si cea mai buna modalitate prin care poti directiona majoritatea traficului catre site-ul tau. Avand in vedere riscurile si preturile crescute ale campaniilor de Adwords, optimizarea SEO presupune un risc mai mic, fiind foarte eficienta si rentabila. Practic, SEO te ajuta ca site-ul tau sa fie plasat la indemana tuturor utilizatorilor de Internet.

SEO poate fi adaptat foarte usor noilor strategii de marketing

Odata cu trecerea timpului, business-urile incep sa inteleaga beneficiile pe careSEO le asigura, ceea ce inseamna ca trebuie sa fii foarte vigilent si sa te asiguri ca site-ul tau este optimizat corespunzator. Din fericire, exista o multime de tool-uri analitice pe care expertii in optimizare SEO le pot folosi pentru a tine pasul cu concurenta.