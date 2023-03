Cu ocazia Zilei Poliției Române, marcată în fiecare an pe 25 martie, IPJ Neamț prezintă un nou portret de anchetator, de această dată fiind vorba de agentul șef principal Huci Ciprian Ionuț. A terminat școala de poliție în 1999 și a fost repartizat la ordine publică, la Politia Roman. După primul an, a primit primul partener necuvântător, Titza, iar anul acesta împlinește 23 de ani de activitate alături de câinii polițiști din Neamț.

“Chiar dacă e greu de crezut acest prim partener, Titza, mi-a schimbat modul de a vedea viața, înțelegând prin intermediul ei, ce este iubirea necondiționată și devotamentul în cele mai grele situații. După 4 ani am fost transferat la Biroul Judiciar, unde am primit primul câine de prelucrare miros uman, un câine de urmă pe înțelesul tuturor. Acum partenerul meu este Oscar, alături de care am trecut prin multe situații dificile. Încerc să nu duc acasă cazurile de la muncă, deoarece nu îmi doresc ca cei dragi să fie afectați de ceea ce văd și simt în timpul serviciului, dar de cele mai multe ori nu prea îmi reușește.

Fiind părinte, cazul care mi-a rămas în minte este un unul din urmă cu 10 ani, din localitatea Stănița. Un copilaș de 3 ani și jumătate, care nu auzea și nu putea vorbi s-a rătăcit, era de negăsit. Toate forțele de intervenție, polițiști, pompieri, jandarmi, voluntari, și-au dat mâna pentru a găsi micul pui de om. Pentru că nu ne auzea și nu putea striga după ajutor, am scotocit fiecare centimetru de teren, cu speranța că vom putea da o veste bună familiei. După o zi de căutări, copilașul a fost găsit la aproximativ 3 km de casă, într-o stână părăsită. Cum poți să nu duci acasă celor dragi această emoție?“, spune polițistul Huci.

Dintre activitățile pe care împreună cu partenerul său Oscar, le-a desfășurat în cursul anului 2022, amintim dispariția la data de 7 august 2022, a unei minore de 9 ani, din Vânători-Neamț. Oscar a prelucrat urma aproximativ 5 km, pe mai multe drumuri comunale, găsind minora extrem de speriată, într-un șant. Pe 16 octombrie 2022, Oscar a prelucrat o urmă, pe o distanță de aproximativ 10 km, depistând un copilaș dispărut, în localitatea Cordun.

Trebuie să știți că Ionuț nu este doar un polițist extrem de dedicat ci și un om cu suflet mare. Atunci când dezbracă haina de polițist, Ionuț rămâne cu haina omeniei, pe care o poartă mereu sub uniforma de poliție. Și pentru că de prea puține ori alege să vorbească despre el și despre faptele lui bune, o vom face noi.

Din anul 2014, împreună cu soția sa, Ionuț a pus bazele unei asociații ce poartă numele băiețelului său. “Rareș Marian, este cheia cu care deschidem zi de zi porțile Raiului. Nu problemele medicale sunt importante ci ce dăruiești celor din jur, zi de zi, după putința și priceperea ta“, a mai adăugat polițistul. Născut cu afecțiuni medicale, Rareș Marian în vârstă de 14 ani, este cel care îl motivează mereu pe Ionuț să aducă bucurie celor din jur.

Până în prezent, faptele bune ale lui Ionuț și ale familiei sale s-au răsfrânt asupra multor copii care aveau nevoie de o mână de ajutor, de un sprijin. “O masa pe zi’’ din anul 2017 pentru 10 copilași, “Secret santa“, din anul 2018, pentru copiii ce nu au curaj să se gândească la Moș Crăciun, “Hai la cinema’’ de 3-4 ori pe an, pentru 25 de copii, “Ateliere plastice’’ de desen și modelaj, “Festivalul iubitorilor de câini“ din anul 2022 sunt doar câteva dintre proiectele pe care Ionuț le dăruiește copiilor.

După 24 de ani de poliție, dintre care 23 petrecuți în preajma partenerilor necuvântători, Ionuț are același gând, să facă bine și să aducă bucurie, indiferent că este la muncă sau acasă. A face bine este pentru el un fel de a fi.

Material remis de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț