Zeci de angajatori și sute de locuri de muncă la bursa pentru absolvenți din Neamț

de Vlad Bălănescu

Ediția din acest an a Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți a adus la un loc cererea și oferta de pe piața muncii în cadrul unui eveniment care s-a desfășurat pe 10 octombrie, cu începere de la ora 09:00. Acțiunea a avut loc la Piatra Neamț – Centrul de Formare Profesională, Roman – cantina Colegiului Tehnic „Vasile Sav”, precum și la Târgu Neamț – Casa culturii „Ion Creangă”.

Au fost prezenți zeci de angajatori care au oferit sute de locuri de muncă în domeniile unde se înregistrează deficit de personal. Printre cei în căutarea unui job nu au fost doar absolvenți, ci oricine a avut interes, șomeri, dar și persoane care au deja un loc de muncă dar doresc altceva. Evenimentul este al doilea târg de job-uri din acest an, după Bursa generală a locurilor de muncă care a avut loc în primăvară.

Gabi SOFRONIA, foto – video Denisa POPA

