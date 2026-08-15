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VIDEO. Accident în Piatra Neamț – Poliția și Ambulanța la fața locului

de Vlad Bălănescu

Actualizare: În accident au fost implicate 2 autoturisme în care se aflau 7 persoane. O femeie de 32 de ani, însărcinată și 3 minori, cu vârste de 5, 8 respectiv 9 ani au fost transportați la UPU Piatra Neamț prezentând contuzii minore, informează ISU Neamț.

Știre inițială: Un accident a avut în această seară, 15 august în municipiul Piatra Neamț, pe B-dul 9 Mai.

@mesagerulneamt

Accident în Piatra Neamț Un accident a avut în această seară, 15 august în municipiul Piatra Neamț, pe B-dul 9 Mai. La fața locului se află echipaje ale Poliției și Ambulanței. Traficul în zonă este îngreunat. #Neamt #PiatraNeamt accident #Politie#Ambulanta

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La fața locului se află echipaje ale Poliției și Ambulanței. Traficul în zonă este îngreunat.

Vom reveni cu amănunte.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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