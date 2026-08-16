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FOTO. Un motociclist a decedat, fiind strivit de o autocisternă. Accidentul s-a petrecut pe E 581, în Vaslui

editor
de editor

Un accident cu deznodământ tragic s-a petrecut în noaptea de 15 spre 16 august 2026, în jurul orei 23.15, la Simila, comuna Zorleni, pe Drumul European 581, care face legătura între orașele Bârlad și Vaslui.

Un participant la trafic a anunțat că în nedoritul incident era implicată și o motocicletă. A intervenit  Detașamentul de Pompieri Bârlad cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare  și o ambulanță EPA, precum și Serviciul de Ambulanță cu o autosanitară.FOTO. Un motociclist a decedat, fiind strivit de o autocisternă. Accidentul s-a petrecut pe E 581, în Vaslui

Ajunse la locul evenimentului,  forțele de  intervenție au constatat că  două  persoane erau conștiente și prezentau politraumatisme. Alta nu prezenta semne vitale și trebuia extrasă de sub o autocisternă”, a comunicat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui.

Persoana decedată este un bărbat de aproximativ  40 de ani. Răniții, care au vâsta de 33, respectiv 34 de ani, au fost transportați la spital, pentru investigații suplimentare. Urmează ca poliștii rutieri să stabilească împrejurările producerii accidentului.

Dan Sofronia

FOTO ISU Vaslui

Autor:

editor
editor
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