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Munca unor fermieri s-a făcut scrum. Incendii de mare amploare în județele Suceava și Botoșani

editor
de editor

Cadrele ISU din Suceava și Botoșani au avut două misiuni identice. Militarii de la prima structură menționată, împreună cu personalul serviciului voluntar, au intervenit cu trei autospeciale de stingere și un buldoexcavator pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe raza orașului Salcea.

La sosirea echipajelor, care au fost solicitate astăzi, 16 august 2026, în jurul orei 02.40, ardeau generalizat sute de baloți cu plante furajere, depozitați în aer liber. De asemenea, în jurul depozitului, luase foc vegetația uscată, pe o suprafață de aproximativ 2000 mp.Munca unor fermieri s-a făcut scrum. Incendii de mare amploare în județele Suceava și Botoșani

Incendiul a fost lichidat la ora 07:00. Au ars circa 1.000 de baloți dreptunghiulari de lucernă și 100 de baloți rotunzi (lucernă și paie), precum și vegetația uscată din apropiere. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire”, a transmis ISU Suceava.

Un incendiu similar a avut loc ieri după-amiază, într-o gospodărie din Dumeni, comuna George Enescu, județul Botoșani. Un depozit de furaje fusese cuprins de flăcări, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit. La misiune au fost solicitați pompierii de la Detașamentul Dorohoi.Munca unor fermieri s-a făcut scrum. Incendii de mare amploare în județele Suceava și Botoșani

La locul indicat s-a constat că ardeau circa aproximativ 1.000 de baloți de furaje, acționându-se prompt, pentru ca flăcările să nu se extindă la o casă. Intervenția a durat mai bine de șase ore, prefăcându-se în scrum aproximativ 40 de tone de furaje.

Dan Sofronia

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editor
editor
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