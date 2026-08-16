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FOTO. Cascadorie nedorită cu mașina. Un accident petrecut la Pipirig s-a soldat cu rănirea a 5 persoane

de Vlad Bălănescu

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 16 august 2026, pe Drumul Național 15B, în localitatea Dolhești, comuna Pipirig. Incidentul a avut loc în jurul orei 07.30, când un autoturism s-a răsturnat pe o parte și a lovit gardul unei gospodării.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, Ambulanță și Poliție.FOTO. Cascadorie nedorită cu mașina. Un accident petrecut la Pipirig s-a soldat cu rănirea a 5 persoane

La sosirea cadrelor ISU toate cele cinci persoane care s-au aflat în autoturism erau evacuate.

Doi bărbați în vârstă de 39 ani și 32 ani, o femeie în vârstă de 43 ani și doi copii de 3 și 9 ani au necesitat îngrijiri medicale. Persoanele au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ după care au fost transportate la spital”, a comunicat ISU Neamț.

Dan Sofronia

 

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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