Vaslui. O clădire cu panouri fotovoltaice din localitatea Pogonești a ars de la un scurtcircuit

O familie din localitatea Pogonești, județul Vaslui, a rămas fără o clădire pe care erau montate panouri fotovoltaice pe circa 100 metri pătrați, după un incendiul provocat de un scurtcircuit electric. S-a întâmplat în noaptea de 18 spre 19 octombrie, militarii din cadrul ISU Vaslui fiind solicitați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 02:00.

„Printr-un apel telefonic, în Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, a fost anunțat un incendiu de locuință, fără persoane surprinse în interior, la o gospodărie cu panouri fotovoltaice. Pentru stingerea incendiului s-au deplasat, de la Detașamentul de Pompieri Bârlad, o autospecială de stingere, o autospecială de transport apă și o ambulanță EPA, încadrate cu 11 militari”, anunță ISU Vaslui.

Ajunse la locul intervenției, echipajele au constatat că arderea se manifesta la o anexă, pe care se aflau instalate panouri fotovoltaice, cu o suprafață de aproximativ 100 mp. O femeie de 51 de ani a suferit un atac de panică și a necesitat asistență medicală, fiind transportată la spital. „Datorită arderii intense, s-a solicitat încă o autospecială de stingere, încadrată cu cinci militari. Au ars acoperișul pe o suprafață de aproximativ 100 mp, 60 mp de tavan și bunurile din interiorul clădirii. Cauza probabilă: scurt circuit electric”, mai arată sursa citată.

FOTO-VIDEO ISU Vaslui