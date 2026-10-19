Elevii unei școli din Neamț au fost evacuați după ce s-a simțit miros de fum

ISU Neamț a anunțat că în această dimineață, 19 octombrie, a fost semnalat miros de fum la Școala din satul Bistrița, comuna Alexandru cel Bun.

Conform unei declarații publicate de Mesagerul de Neamț, problema ar fi la un panou electric.

„Toți cei 36 de copii, două clase primare și 14 copii de grădiniță au fost evacuați, se află în curtea școlii la o distanță de siguranță, sub supravegherea cadrelor didactice. La fața locului se află și primarul Cosmin Balan, am înțeles că așteptau intervenția pompierilor. Eu sunt la ore la Școala Vaduri, dar acolo s-au organizat lucrurile, copiii au fost evacuați în liniște”, a declarat directoarea Școlii coordonatoare Vaduri, prof. Daniela Semian pentru site-ul www.mesagerulneamt.ro.

Vom reveni cu amănunte.