Cazul bărbatului de 47 de ani, N.A., care a ajuns de două ori la UPU Piatra Neamț și nu a fost testat pentru noul virus, iar a treia oară a fost confirmat infectat și transferat la Iași, este anchetat penal și epidemiologic.

Parchetul Piatra Neamț a deschis, în 2 aprilie, un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Potrivit comunicatului de presă, ancheta vizează și respectarea protocoalelor de transport și transfer al pacientului la Iași: „Obiectul sesizării se referă la faptul că, în zilele de 18 și 20.03.2020, un bărbat din municipiul Piatra-Neamț, în vârstă de 45 de ani, s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, acuzând simptome specifice persoanelor infectate cu virusul COVID 19, fără a se dispune testarea. În data de 23.03.20202, bărbatul a fost adus cu ambulanța la unitatea medicală din Neamț, ocazie cu care s-a dispus testarea fiind diagnosticat pozitiv. De asemenea se cercetează și dacă au fost respectate protocoalele privind transportul și transferul între unitățile medicale a persoanelor infectate cu virusul COVID 19, în condițiile în care, după diagnosticare, pacientul a fost transferat la un spital din municipiul Iași”.

Clarificarea acestui caz a fost cerută săptămâna trecută de Prefectul George Lazăr, care a solicitat și Direcției de Sănătate Publică Neamț o anchetă. Astăzi, 3 aprilie, în mare parte ancheta este aproape de final: „Noi am luat mai multe declarații de la personalul medical din spital, am vizionat imaginile înregistrate de camerele de vederi, am cerut protocoalele. Am solicitat un punct de vedere și Colegiului Medicilor Neamț, care până astăzi nu ne-a parvenit. Suntem aproape gata și vrem să urgentăm concluzia”, ne-a declarat Radu Firăstrău, directorul DSP Neamț.

Spitalul județean face propria anchetă internă și prezintă o serie de clarificări în legătură cu acest pacient. Potrivit datelor publicate în 25 martie, bărbatul a răspuns la chestionar diferit în 18 și 20 martie, iar în perioada 16-23 martie au fost valabile două protocoale naționale pentru testare la noul virus: