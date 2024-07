0:00

Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui investighează un bărbat de 42 de ani, din municipiul Vaslui, suspectat de comiterea unei infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.

Incidentul a avut loc pe 3 iulie 2024, în jurul ore 14:33, când un echipaj de poliție din cadrul IPJ Neamț, aflat în misiune, a raportat un autoturism înmatriculat în județul Vaslui care era condus haotic pe drumul național DN15D, în comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui, punând în pericol siguranța rutieră.

Un echipaj al Serviciului Rutier Vaslui s-a deplasat imediat la fața locului, unde a depistat autoturismul indicat și a identificat șoferul, un bărbat de 42 de ani din Vaslui. Acesta se deplasa din direcția Negrești spre Vaslui și a fost blocat în trafic de echipajul nemțean după ce ar fi efectuat manevre periculoase, inclusiv depășiri riscante și circulație pe sensul opus de mers sau pe acostament.

La testarea cu aparatul alcooltest, bărbatul a înregistrat o valoare de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost dus la Serviciul Județean de Medicină Legală Vaslui pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe 5 iulie 2024, în urma probelor adunate, polițiștii Serviciului Rutier Vaslui l-au prezentat pe bărbat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit IPJ Neamț: „Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Rutier Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii și probării întregii activității infracționale a bărbatului depistat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Denisa POPA

FOTO: IPJ Neamț