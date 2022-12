Anul acesta, în județul Neamț au fost 6 focare de pestă porcină, în sezoanele din ianuarie – aprlie și noiembrie – decembrie. Acestea s-au înregistrat în gospodăriile populației din localitățile Mastacăn, Tupilați, Păstrăveni și Săbăoani, conform Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț.

În ce privește evoluția bolii la efectivele de mistreți, până acum au fost declarate 59 de cazuri. Pentru că această boală afectează efectivele de porci mortalitatea fiind de 100%, specialiștii vin cu sfaturi pentru crescătorii de animale, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă când consumul de carne de porc înregistrază o creștere apreciabilă.

Citiți în continuare comunicatul DSVSA Neamț:

„In cursul anului 2022, in perioada ianuarie – aprilie si respectiv noiembrie – decembrie 2022, judetul Neamt a fost afectat de evolutia a 6 focare de pesta porcina africana la porcii domestici din gospodartiile populatiei din localitatile Mastacan, Tupilati, Pastraveni si Sabaoani.

In ceea ce priveste evolutia pestei porcine africane la nivelul efectivelor de mistreti din fondurile cinegetice ale judetului Neamt, la aceasta data sunt declarate un numar de 59 de cazuri de pesta porcina africana.

Pesta porcina africana este boala care afecteaza efectivele de porci, mortalitatea fiind de 100%.

Masurile cu rol preventiv in aparitia cazurilor de imbolnavire la porcii domestici, ce pot fi aplicate de crescatorii de animale la nivelul gospodariilor sunt:

Nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; Incercaţi o decontaminare atunci cand intraţi dinspre stradă in curte, si mai ales, in adapostul porcilor. Cumparaţi VIROCID sau o pungă de 500 grame de sodă caustica, amestecati cu apa intr-o galeata si umezi puternic paie/burete/orice material absorbant amplasat intr-o cutie cu aceasta solutie. Curaţaţi-vă picioarele pe aceste paie/burete/orice material absorbant dupa aplicarea solutiei.

Creşteţi porcii doar în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu persoane străine care deţin porci domestici;

Este interzisa cresterea porcilor la nivelul stanelor, taberelor de animale, a societatilor agricole cu profil vegetal, la nivelul gropilor de gunoi;

Nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreţ, sub nici o formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;

Nu scoateţi scroafele/vierii din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie;

Nu cumpăraţi purcei/porci din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi făra certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

Nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi.

Nu lasaţi porcii sa pască pe islaz. Nu-i mutaţi din coteţe, nu-i transportaţi in alte gospodarii sau localitaţi.

Nu permiteţi altor persoane sa patrundă in gospodăria dvs! Ar putea fi purtatoare ale virusului!

Vanzarea porcilor se poate realiza doar dupa ce acestia au fost identificati si inregistrati prin crotaliere, au fost examinati de un medic veterinar, iar acesta a emis un certificat sanitar veterinar in acest sens;

Nu va sacrificaţi preventiv porcii. In cazul in care sunt purtatori ai virusului, acesta se pastrează in carnea ţinută la congelator, in sare sau untură. In cazul in care totusi ati facut-o, nu instrainati carnea vecinilor/rudelor/cunoscuţilor. Anuntati urgent medicul veterinar.

SACRIFICAREA TRADITIONALA A PORCILOR CU OCAZIA SARBATORILOR DE IARNA. EXAMENUL TRICHINELOSCOPIC

Trichineloza este o boala parazitara a porcilor, parazitul reprezentat de trichinella spirallis putandu-se transmite la om in urma consumului de carne infestata cu trichinella spiralis.

Infestarea porcilor cu parazitul trichinella spiralis nu produce semne clinice la porci, asa incat testarea prin examen trichineloscopic a carnii provenite din sacrificarea porcilor reprezenta o modalitate de aparare impotriva consumului de carne de porc infestata.

Consumul de catre oameni a carnii de porc infestata cu parazitul trichinella spp. se manifestă prin diaree, greață, vomă, dureri abdominale, prin febră, mialgii, edeme faciale și palpebrale bilaterale, erupții urticariforme.

Alte surse de infestare pentru oameni o reprezinta carnea de mistret, de urs, de cabalina, parazitata si netestata.

Pentru realizarea examenelor trichineloscopice proprietarii trebuie sa anunte medicul veterinar in vederea recoltarii probelor necesare (este recomendat) sau sa prezinte medicului veterinar cel putin 100g de proba, reprezentata de eșantioane de carne din fiecare pilier diafragmatic, din zona de tranziție între partea musculară și partea tendinoasă a pilierului (este recomandat) sau bucati de carne din orice muschi disponibil.

Testarea porcilor privind trichinalla spp. se face atat pe probe recoltate de la porcii care au fost identificati si inregistrati in exploatatiile in care s-a produs sacrificarea lor, cat si in cazul porcilor care fie nu au fost identificati si inregistrati prin crotalie, fie au fost achizitionati, sunt crotaliati, dar achizitia nu a fost notificata medicului veterinar.

Examenul trichineloscopic este realizat de catre medicul veterinar din cadrul Circumscriptiei Sanitare Veterinare de Asistenta, organizata la nivelul fiecarei UAT sau la Circumscriptia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Oficiala din Piatra Neamt, Roman si Tg. Neamt.

Rezultatul examenului trichineloscopic este consemnat de catre medicul veterinar intr-un document numit „Buletinul de examinare pentru decelararea Trichinella spp. prin trichineloscopie directa”, acest document fiind predat persoanei care a prezentat probele pentru examinare.

In cazul in care se realizeaza transportul carnii de porc de la locul de sacrificare si pana la domiciliul persoanei care este proprietarul porcului, pe toata perioada transportului, „Buletinul de examinare pentru decelararea Trichinella spp. prin trichineloscopie directa” trebuie sa fie detinut si prezentat pentru verificari organelor de control ce realizeaza verificari.

Porcii sacrificati in gospodariile populatiei sunt destinati exclusv consumului familial, fiind interzisa comercializarea carnii de porc obtinuta din aceste sacrificari.

Un rezultat pozitiv inregistrat la examenul trichineloscopic impune retinerea oficiala a carnii, si recoltarea unor noi probe, de catre medicul veterinar, pentru confirmarea sau infirmarea rezultatului initial. Carnea supusa restrictiilor sanitare veterinare nu se consuma si nu se instraineaza sub nici o forma.

Nu se consuma carne de porc pana la obtinerea rezultatelor la testele trichineloscopice directe.

Comunicare DSVSA Neamt”

(G. S)