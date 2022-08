Notele la proba scrisă după contestații și mediile finale la definitivat au fost afișate astăzi, 4 august, de Ministerul Educației.

Situația în cele 6 județe ale regiunii Nord-Est rămâne aceeași în privința ierarhiei promovabilității, județul Bacău fiind primul cu 77%, mult și peste media națională de 73,82%. Două surprize se înregistrează în județele Neamț și Vaslui, unde diferența celor admiși este de 4,5-5 procente după contestații.

Rezultate finale așa cum au fost fost afișate :

– Neamț: din 132 de candidați înscriși – 97 (inițial 91) au obținut cel puțin media 8, promovabilitate 73,5% (inițial 69%)

– Bacău: din 213 candidați înscriși – 165 (inițial 159) au obținut cel puțin media 8, promovabilitate 77% (inițial 74,6%) cea mai ridicată din regiunea Nord Est

– Iași: din 388 de candidați înscriși – 279 (inițial 269) au obținut cel puțin media 8, promovabilitate 72% (inițial 69%)

– Suceava: din 291 de candidați înscriși – 206 (inițial 199) au obținut cel puțin media 8, promovabilitate 71% (inițial 68,4%)

– Botoșani: din 121 de candidați înscriși – 90 (inițial 85) au obținut cel puțin media 8, promovabilitate 74% (inițial 70,2%)

– Vaslui: din 116 de candidați înscriși – 83 (inițial 78) au obținut cel puțin media 8, promovabilitate 72% (inițial 67,2%)

Notele de 10 au rămas aceleași (137, sub cele 187 de anul trecut), iar rata de promovare finală a crescut cu 3,03%. Au fost depuse 1.528 de contestații, iar 5.355 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 5.136 de candidați. La proba scrisă au fost prezenți 7.586 de candidați (93,65%). Dintre aceștia, 325 de candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Șase lucări au fost anulate în centrele de evaluare. Astfel, din totalul celor 7.254 de candidaţi cu lucrări evaluate inițial, 3.561 de candidați au obținut note pe segmentul 8 -10 (3.522 la prima afișare). Dintre aceștia, 427 de candidați au note între 9,50 și 9.99, iar alți 3.693 de candidați au primit note sub 8 ( din care 3.179 au primit note între 5 și 7,99). Cu note sub 5 au încheiat proba scrisă 514 candidați.

