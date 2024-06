0:00

Proiectul de modificări la Statutul elevului are unele prevederi care au stârnit controverse. Una dintre acestea este modificarea pragului la care este sancționat un elev pentru absențe nemotivate.

„(2) Pentru toţi elevii din învăţământul gimnazial şi liceal, la fiecare 40 de absenţe nemotivate pe an şcolar din totalul orelor de studiu sau la 20% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an şcolar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct”, prevede proiectul publicat de edupedu.ro. Este o schimbare importantă, în prezent aceeași sancțiune fiind prevăzută la fiecare 20 de absențe. Deci elevii ar putea aduna 39 de absențe nemotivate fără nicio repercusiune. La aceasta se poate adăuga și faptul că „În limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major”, cum prevede regulamentul cadru.

Același proiect prevede că elevii vor primi notă la purtare în fiecare modul, astfel putând avea nota scăzută la purtare și în timpul anului școlar, lucru imposibil în prezent.

Z.C.