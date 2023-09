Școlile gimnaziale și grădinițele din Piatra-Neamț și-au deschis din nou, astăzi, 11 septembrie, porțile pentru a-și primi elevii la începutul unui nou an școlar cu provocări, vise și dorințe care se vor materializa mai târziu într-o carieră sau meserie.

La Școala “Elena Cuza” din Piatra-Neamț boboceii celor trei clase de pregătitoare au fost întâmpinați cu un pod de flori de colegii lor mai mari de la clasele a IV-a. Adunați în careul școlii, pe terenul de sport, elevi, părinți, profesori au ascultat cuvântul de început de an școlar al directorului Dumitru Letos și al oaspeților de la Inspectoratul Școlar al Județului Neamț și de la Poliția Municipiului Piatra-Neamț.

Inspectorul școlar Rodica Hogaș-Ciuchi a transmis mesajul inspectorului general școlar, Florentina Luca-Moise: “Astăzi, 11 septembrie, școlile își deschid porțile pentru a scrie un nou capitol din viața noastră! Să pășim cu încredere în acest an școlar, să menținem vie echipa învățământului școlar, formată din inspectori școlari, directori, cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic, părinți și elevi. Transmit colegilor directori aprecieri pentru cum au pregîtit unitățile de învățământ pentru a primi elevii, iar managerilor noi le doresc succes! Împreună vom face cin școlile nemțene adevărate medii în care valorile să fie recunoscute, încurajarea să reprezinte modalitatea de a progresa. Dragi dascăli transmit către domniile voastre distinse aprecieri. Să fiți sănătoși, inspirați, răbdători cu elevii, să trăiți bucuria de a fi reale modele. Stimați părinți, vă doresc un an școlar în care copiii dumneavoastră să vină acasă cu satisfacția lucrului bine învățat, cu încrederea că școala în care merg este cel mai bun mediu de dezvoltare. Iubiți elevi, către voi mă îndrept atât ca mamă cât și ca reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Pentru voi vom fi neobosiți, vă vom susține pe drumul către maturitate. Să vă împliniți dorințele, visele, destinul cu încredere în dascălii voștri și cu recunoștință pentru părinții care vă susțin”.

Profesorul Dumitru Letos manageriază una dintre școlile recunoscute la nivel județean pentru rezultatele bune obținute de elevi la olimpiadele și concursurile școlare, cu peste 1.100 de elevi ai claselor I-VIII, împreună cu grupele de preșcolari de la cele două grădinițe aflate sub coordonarea școlii, împărțiți în 45 de clase sau grupe, sub îndrumarea a 75 de cadre didactice.

“Iată-ne la începutul unui nou an școlar, pregătiți pentru o nouă provocare pe tărâmul cunoașterii! Suntem o școală mare cu tradiție în învățământul nemțean, cu rezultate bune și foarte bune la evaluarea națională, la admiterea în clasa a IX-a, la olimpiade și concursuri școlare. Resursa umană este în totalitate calificată și mulțumim Inspectoratului Școlar care a sprijinit încadrarea pe parcursul acestei veri pe posturile care au fost vacante, astfel că la începutul anului școlar încadrarea este realizată 100%. Pe parcursul vacanței au fost realizate lucrări de reabilitare și de igienizare, primăria și consiliul local au sprijinit financiar aceste lucrări, astfel că, în prezent, toate clădirile care aparțin Școlii Gimnaziale Elena Cuza sunt în condiții excelente”, a spus, în cuvântul său, directorul Dumitru Letos. Acesta și-a cerut scuze pentru faptul că la clasele mici nu va fi mobilier școlar nou, acesta urmând să fie furnizat abia în luna iulie a anului viitor.

Școala Gimnazială nr. 3 din Piatra Neamț a fost un furnicar dis de dimineață, iar elevii nu au ratat ocazia, înainte de începerea festivității de deschidere a noului an școlar, să schimbe impresii de peste vară. Cei mai emoționați erau bobocii, trecerea de la o etapă de pregătire la următoare fiind un pas dificil la o vârstă atât de fragedă.

Școala nr. 3 găzduiește aproximativ 1.200 de elevi, inclusiv preșcolari, cu toții urmând cursurile de dimineață.

„Unitatea este prinsă în programul pentru dotări prin proiect PNRR și sunt solicitări pentru mobilier școlar, aparatură, table interactive, laptop-uri, videoproiectoare dar așteptăm și materiale specifice pentru sălile de sport”, a declarat Anișoara Oniciuc, directorul Școlii Gimnaziale nr. 3 Piatra Neamț.

La Școala gimnazială nr. 2 din Piatra Neamț, festivitatea a început cu o slujbă de binecuvântare susținută de preotul paroh de la Biserica Sfântul Ioan, în careul școlii. În fața elevilor și a părinților, directoarea Luminița Stela Andrei a transmis mesajul inspectorului școlar general și propriul său mesaj la început de an nou școlar. Au rostit sfaturi, felicitări și gânduri de bine, oaspeți reprezentând ISU Neamț și ai poliției.

“La școala noastră un început de an școlar cu o densitate mare de emoții. Elevii au fost prezenți cu mic cu mare, la primele ore ale dimineții, festivitatea a început la ora 9:30. Cei care învață după-amiază s-au întâlnit cu diriginții în sălile de clasă și-au organizat orarul, programul pentru ziua de astăzi. I-am întâmpinat pe cei mici, de la clasele pregătitoare și i-am primit cum se cuvine. Am prezentat învățătorii de la fiecare clasă, am continuat cu diriginții de la clasele a V-a, a fost așa o defilare de entuziasm și emoții colorate. Să dea Dumnezeu să avem cu toții un nou an școlar plin de sănătate, împliniri și succes!”, a spus profesor învățământ primar Stela Luminița Andrei. Ea și-a întâmpinat și propria clasă, a III-a D, cărora le-a împărțit manualele școlare, copiii și-au împărtășit impresiile de peste vară și au pășit împreună în prima zi de școală din anul școlar 2023-2024.

(Angela Croitoru, Gabi Sofronia)