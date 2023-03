Inspectoratul de Poliție Județean Neamț marchează ziua de 8 Martie prezentând o galerie de portrete ale colegelor care lucrează în prima linie a evenimentelor și care își dedică meseria oamenilor.

Agent șef de poliție Ciubotaru Marinela

Este polițist din anul 2005, când a promovat un concurs de recrutare din sursă externă. Anul acesta își serbează majoratul în poliție, 18 ani lucrați doar în stradă, 17 ani la ordine publică și din anul 2022 este la Formațiunea Rutieră Roznov. Până în 2005, când a ales să devină polițist, a acumulat o experiență de 13 ani la catedră, fiind cadru didactic la un liceu în Roznov.

“Am avut multe intervenții la care lumea îmi spunea ,,doamna profesoară’’, datorită experienței mele didactice dar și modului de a le vorbi și a le explica ce au greșit. Mereu mi-a plăcut să lucrez printre oameni și pentru oameni. Prin 2007-2008, în luna februarie am avut un apel la o familie din Slobozia. Mama ne cerea ajutorul, fiind dată afară din casă de soț, împreună cu doi copii mici. Era ora 2 noaptea, iar mama și copiii îmbrăcați subțire, stăteau în fața casei, desculți. Am intrat în casă, am stat de vorbă cu soțul acesteia, atât cât mi-a permis starea de ebrietate în care se afla și am reușit să fac o rocadă. Mama a intrat în casă cu copiii, iar eu l-am luat pe soț și l-am dus la secție. Am stat de vorbă cu el aproximativ 3 ore, până când a început să devină conștient de greșelile sale. Vorba bună, face câteodată mai mult decât o intervenție în forță. Oamenii au nevoie să fie ascultați și de multe ori polițistul este cel care își asumă rolul de ascultător.

Sunt multe cazuri în care, împreună cu colegii, a trebuit să dăm o veste tragică familiilor. Nu e deloc plăcut și de multe ori te afectează și pe tine în egală măsură. Trebuie să îi pregătești să afle că cel drag nu mai este, trebuie să fii empatic și să îți pese cu adevărat de tragedia lor. De obicei, din 3 în 3 nopți am un serviciu de noapte. Soțul meu lucrează la ISU Neamț iar de 18 ani nu am reușit să facem un revelion împreună, în tihnă, deoarece indiferent dacă lucrăm pe 31 decembrie sau pe 1 ianuarie, gândul ne este tot la muncă. Nu aș schimba meseria asta pe o alta. Fiecare zi îmi aduce noi provocări dar și noi satisfacții. În meseria de polițist omul dă valoare uniformei. Le urez femeilor să se gândească mai mult la ele și să își pună în valoare felul lor de a fi, pentru că este unic!“, spune Marinela Ciubotaru.

Agent șef de poliție Bîrdîzău Ana-Maria

Agent șef de poliție Bîrdîzău Ana-Maria lucrează de la încadrare, din anul 2006, la Serviciul Criminalistic Neamț. Cu o experiență de 17 ani în domeniul criminalistic, Ana-Maria continuă să fie la fel de pasionată de detalii și să creadă că munca ei va produce o schimbare.

“Când am intrat în acest serviciu eram singura femeie criminalist, acum suntem 6 colege la compartimente diferite. Munca într-o echipă de polițiști vine la pachet cu multă adrenalină, dar și cu multe momente frumoase. Tatăl meu a fost polițist la post și de la el am prins dragul de meserie. Am absolvit în anul 2006, Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr”, din Câmpina, și mi-am ales ca repartiție Serviciul Criminalistic. De atunci mă aflu în echipa criminaliștilor din județul Neamț. Timp de 5 ani am făcut cercetare la fața locului, iar acum mă ocup de identificări judiciare. În fiecare zi am satisfacția muncii, simt că ceea ce fac contează, poate nu azi sau mâine, dar cu siguranță va produce o schimbare.

Cazul care pe mine, ca femeie criminalist m-a impresionat a fost un incendiu din comuna Tazlău. O mamă și 3 copii mici au pierit atunci, iar imaginea mamei, care era în genunchi și își proteja copiii, a fost una cutremurătoare. Am făcut CFL-ul cu lacrimi pe lentila aparatului. Munca de polițist te schimbă. De când sunt polițist am devenit mai matură și mai încrezătoare în oameni. Dragi femei, sunteți minunate și mult mai puternice decât credeți! Nu renunțați niciodată să visați! Dream big!“, spune Ana-Maria Bîrdîzău.

Agent principal de poliție Munteanu Iustina

Iustina Munteanu a absolvit în anul 2018, Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan”, din Cluj-Napoca și de atunci muncește la Biroul de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Piatra-Neamț. După 4 ani de serviciu de patrulare, din anul 2021 este șef de schimb, la aceeași subunitate.

“Nu am avut exemple de polițiști în familie, dar de mică îmi amintesc că mă jucam cu fratele meu și ne închipuiam că suntem polițiști. Mereu m-a atras această meserie. Munca în stradă implică un grad ridicat de risc, pentru că nu știi dacă datele din apel sunt cele reale. De obicei polițistul este primul om care ajunge la locul unui apel și implicit primul care dă piept cu realitatea. Faptul că sunt șef de schimb nu m-a schimbat, din contră m-a motivat să știu mai multe, să acționez mai bine. La început a fost o provocare, deoarece trebuia să coordonez persoane cu mai multă experiență decât a mea, dar modestia și dorința de a învăța i-a făcut pe colegi să aibă încredere în mine. Continui să învăț și eu din experiența lor.

Munca de poliție se poate face doar în echipă și nu sunt puține momentele în care trebuie să mă bazez pe colegii mei. Auzim des că ajungi să comunici din priviri, chiar așa este, sunt intervenții în care înțelegi imediat ce vrea colegul tău de la tine dintr-o singură privire. Femeile sunt puternice, indiferent de ce meserie își aleg. Cred că minusurile legate de forța fizică, în meseria de poliție, se compensează prin comunicare, prin prezență, fermitate și uneori prin compasiune. Dragi femei, să nu vă pierdeți niciodată încrederea în voi, iubiți-vă cât mai mult și nu vă demoralizați în situații dificile! Mereu din spatele norilor răzbate soarele!“, a declarat Iustina Munteanu.

Agent de poliție Zlat Elena

Elena Zlat lucrează la Formațiunea Investigații Criminale din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț din anul 2021. A devenit polițist în 2016, prin recrutare din sursă externă, iar până în 2021 a lucrat la Postul de poliție Drăgănești. “A fi polițist este o meserie nobilă, care nu este pentru toată lumea. În primul rând trebuie să fii om și în slujba oamenilor. Să fii educat, respectuos, empatic, dar în același timp îndeajuns de bine ancorat în realitate, încât să poți să iei decizii corecte, într-un timp scurt. De mică am avut spirit justițiar. Nu mi-a plăcut să am o poziție de pe margine, astfel că m-am dedicat cu toată credința acestei meserii. Și soțul meu este judiciarist, dar la serviciu suntem colegi iar acasă parteneri de viață. De aproape 2 ani, sunt alături de echipa de investigații de la Târgu-Neamț și am avut parte de experiențe foarte, foarte frumoase. Preponderent activitatea mea vizează linia de Supravegheri Judiciare, dar particip alături de colegii mei la acțiunile organizate la nivelul formațiunii.

Mi-au rămas în minte două cazuri la care am participat, denumite de noi sugestiv ,,hoțul cu cagulă’’ și ,,hoții fără suflet’’. În primul caz un autor a spart într-o singură noapte trei societăți comerciale, având fața acoperită cu o cagulă, cauzând un prejudiciu de aproximativ 14.000 de lei dar și teroarea a doi dintre cei trei administrator, care locuiau la etajul societăților. Am reușit într-un timp foarte scurt să ne mobilizăm, am identificat autorul, am organizat o percheziție în județul Suceava și l-am prins. S-a dovedit ulterior că acesta a comis aproximativ 15 fapte pe raza mai multor județe, dar noi l-am trimis în fața instanței.

În al doilea caz, era vorba de un furt calificat comis de doi autori împotriva unei persoane cu dizabilități de vorbire și auz, în vârstă de doar 18 ani, din județul Dolj. Ne-am mobilizat exemplar și atunci, iar în numai 4 ore de la primirea apelului, am identificat și reținut autorii. Am avut atunci sarcina de a audia persoana vătămată în prezenta unui apărător și a unui reprezentant al Direcției de Asistență Socială, sarcină ce s-a dovedit a fi pe cât de dificilă, pe atât de înduioșătoare, deoarece era extrem de important pentru noi să obținem indicii care să ne ajute să identificăm autorii. Tuturor femeilor le urez să fie înțelepte,fericite și prețuite!“, spune Elena Zlat.

Agent de poliție Corduneanu-Irina Ana-Ștefana

Aceasta este în sistem din anul 2016. Până în luna 2022 a lucrat la Postul de Poliție Borca, ulterior desfășurându-și activitatea la Secția 13 Crăcăoani. “Înainte de a fi polițistă am lucrat ca și consilier juridic în cadrul unei primării, însă nu mă simțeam împlinită profesional, întrucât nu reușisem să-mi îndeplinesc visul din copilărie: acela de a-i sprijini pe cei aflați în necaz și de a face dreptate acolo unde situația o impune. În acești ani am avut parte de multe provocări și experiențe frumoase alături de colegii mei de la care mereu am avut de învățat și cărora le mulțumesc pe această cale. Cel mai mult m-au atins sufletește cazurile de violență în familie, în care spre exemplu, mama era plecată în străinătate pentru bunăstarea financiară a familiei, iar copiii au rămas în grija tatălui care era agresiv cu aceștia. Nu au cum să nu te miște emoțional astfel de cazuri. Tuturor femeilor le doresc să fie perseverente, puternice și fericite și să se ghideze după principiul „nu există nu se poate”“, spune polițista Corduneanu.

(G.S)