Duminică 15 Ianuarie, Biserica „Sf. Gheorghe” din sat Stânca (Pipirig) a găzduit un eveniment organizat pentru comemorarea marilor personalități trecute la ceruri, dar care au ctitorit o limbă și o țară: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Grigore Vieru, Adrian Păunescu, Nichita Stănescu, Eugen Simion, Nicolae Dabija, Vasile Tărâțeanu, Doina și Ion Aldea Teodorovici, Valeriu Turea, Petru Bogatu, Constantin Gheorghe Marinescu, Gheorghe Simon, Gigel Bârliba, Părintele Ilie Cleopa, Părintele Paisie Olaru, Părintele Iustin Pârvu.

Panahida a fost oficiată de preotul paroh Adrian Stănică, apoi a urmat un mic program artistic, cu lucrări din opera celor comemorați. Cubul copiilor a fost reprezentat, cu cinste, de prof. Gabriela Secheșan, care a cântat liedurile: „Ochiul tău iubit”, compozitor Eugen Doga, versuri Veronica Micle și „La steaua”, compozitor Florin Bogardo. Tot de la Clubul Copiilor au evoluat elevele: Ariana Annais Balan, care a recitat poezia „Somnoroase păsărele” și eleva Ilaria Ciobanu, care a recitat poezia La mijloc de codru des, ambele de Mihai Eminescu. Liceul „Arhimandrit Chiriac Nicolau” din Vânători Neamț a fost reprezentat prof. Doina Paga și Nadia Sângeap (director), care a cântat minunat „Eminescu”, versuri de Grigore Vieru.

Au evoluat și frățiorii artiști Nicolae și Mario Lupu de la Boboiești (Pipirig), care au recitat și au cântat liedul „Pe lângă plopii fără soț”, de Eminescu. O prezență vie a fost și doamna preoteasă, Olguța Creangă Caia, scriitor și cetățean de onoare al orașului Târgu Neamț. „Pe lângă o biserică plină de enoriași, au fost de față trăitori întru cele sfinte și: familia profesori Steluța și Ioan Arsintescu, Ana Aurelia Balan, Doina Astanei și mulțime de copii din satul Stânca. Eu am spicuit câte o strofă, două, din poeții urcați la ceruri. Eminescu: „Cobori în jos, luceafăr blând,/ Alunecând pe-o rază,/ Pătrunde-n casă și în gând/ Și viața-mi luminează”. Nichita ar rosti: „Cel mai frumos catren , de-aș fi în stare să-l scriu vreodată, ar avea patru versuri: Eminescu, Grigorescu, Enescu, Brâncuși” Vieru ne-ar zice: „O, Neamule, tu, / Adunat grămăjoară,/ Ai putea să încapi/ Într-o singură icoană”. Dacă Părintele Ilie Cleopa ar fi fost de față, ne-ar fi zis: „Mânca-v-ar Raiul!”, ne-a declarat Olguța Creangă Caia.

C.T.S