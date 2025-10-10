INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Percheziții la Icușești într-un dosar penal cu acuzații de braconaj cinegetic

de Sofronia Gabi

Mai multe descinderi imobiliare au avut loc pe parcursul zilei de 9 octombrie în localitatea Icușești într-un dosar penal cu acuze de braconaj. „La data de 9 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi Substanțe Periculoase Neamț și cei ai Biroului de Investigații Criminale Roman și Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au pus în executare 3 mandate de percheziție pe raza localității Icușești, la domiciliile a trei persoane, cu vârste de 46, 59 și 63 de ani, bănuite de comiterea de infracțiunii de braconaj cinegetic”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.Percheziții la Icușești într-un dosar penal cu acuzații de braconaj cinegetic

În urma descinderilor imobiliare anchetatorii au descoperit și au ridicat două arme letale deținute în mod legal, o arbaletă deținută în mod ilegal, trei plase de pescuit monofilament, 67 de cartușe de diferite dimensiuni, aproximativ 10 kilograme carne de vânat, mai multe trofee animale sălbatice, precum și alte probe în interesul anchetei. În aceeași cauză oamenii legii au dispus indisponibilizarea unui autoturism de teren.Percheziții la Icușești într-un dosar penal cu acuzații de braconaj cinegetic Percheziții la Icușești într-un dosar penal cu acuzații de braconaj cinegetic

Foto: IPJ Neamț

