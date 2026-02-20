ACTUALITATEINFRACȚIONALNEAMȚ

Percheziții DIICOT la Piatra Neamț și Sibiu

de Popa Denisa

Mai multe descinderi imobiliare au fost efectuate în locații din Piatra Neamț și Sibiu într-un dosar penal instrumentat de procurorii DIICOT. Se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și efectuare fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată. Au fost reținuți doi bărbați, de 27, respectiv 51 de ani, iar un al treilea, de 51 de ani, a fost plasat sub control judiciar.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada octombrie 2025 – februarie 2026, la diferite intervale de timp, acuzații au procurat, deținut și vândut droguri de mare risc sub formă de substanță cristalizată (4 CMC) către consumatori din municipiile  Sibiu și Piatra Neamț”, conform DIICOT. Cercetările au stabilit că unul dintre suspecți a deținut și manipulat, în scopul comercializării, diferite cantități de produse psihoacțive, pe care le-a îngropat sau ascuns în diferite locații din municipiul Sibiu sau din proximitate. Au fost indisponibilizate peste 300 grame de substanțe interzise (NEP, 5F-ADB, 4BMC).

Pe parcursul perchezițiilor domiciliare efectuate în municipiile Sibiu și Piatra Neamț, au fost găsite și ridicate peste 330 grame drog de mare risc 4 CMC, o parte din cantitate fiind porționată și ambalată în scopul vânzării, o cantitate de substanță vegetală, 3 cântare electronice de mare precizie, obiecte purtând urme de substanță,  două arme cu bile de metal supuse autorizării, o sumă de bani în lei, precum și alte mijloace de probă”, mai arată sursa citată. Pe 19 februarie cei doi reținuți au fost prezentați în fața judecătorul de drepturi și libertăți  din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Percheziții DIICOT la Piatra Neamț și Sibiu Percheziții DIICOT la Piatra Neamț și Sibiu Percheziții DIICOT la Piatra Neamț și Sibiu

FOTO – VIDEO diicot.ro

(G. S.)

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Moldova conduce topul național la decontări prin Anghel Saligny (1 iulie–31 decembrie 2025). Clasament : Neamț, Iași, Suceava, Vaslui, Botoșani
Articolul următor
Botoșani. Un bărbat a fost găsit decedat în localitatea Mitoc – polițiștii fac cercetări pentru omor

Ultima ora

ACTUALITATE

Incendiu cu victimă la Bâra – o persoană a murit carbonizată

Un puternic incendiu a mistuit locuința unui sătean din...
ACTUALITATE

Vacanța de schi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Dăm drumul la distracție și în acest weekend (20-22...
SOCIAL

Intervenție salvatoare la Gherăești: doi bărbați au fost scoși din casa în flăcări de „mascații” de la IPJ Neamț

Doi bărbați surprinși de incendiu în locuința lor din...
ACTUALITATE

Misiune de salvare în Dumbrava Roșie: pompierii au scos o bovină căzută într-o fosă

Pompierii au intervenit joi, 19 februarie 2026, în jurul...
SPORT

L2 Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț debutează în partea a doua a sezonului regulat

Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale