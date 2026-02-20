Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
Botoșani. Un bărbat a fost găsit decedat în localitatea Mitoc – polițiștii fac cercetări pentru omor

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 41 de ani, din localitatea Mitoc, județul Botoșani, a fost găsit fără viață în curtea locuinței, cercetările stabilind că acesta a fost ucis. S-a întâmplat pe 19 februarie, după lăsarea întunericului,  când un vecin a sunat la numărul unic de urgență 112 și a anunțat nenorocirea. Oamenii legii din cadrul Secției de Poliție nr. 9 Vlăsinești s-au deplasat la fața locului și au stabilit că cele reclamate se confirmă, victima prezentând leziuni incompatibile cu viața.

În urma activităților desfășurate la fața locului de către echipa complexă a Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată la scurt timp și preluată în custodia poliției, până la finalizarea cercetărilor. Cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani.

Potrivit presei locale suspectul este un tânăr de 25 de ani, se pare din aceeași localitate, cu care victima ar fi avut o altercație. Scandalul dintre cele două părți a degenerat, iar agresorul, mai tânăr și în putere, a lovit bărbatul până ce aceasta nu a mai mișcat. Corpul a fost transportat la Serviciul Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Incendiu cu victimă la Bâra – o persoană a murit carbonizată

Vacanța de schi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Intervenție salvatoare la Gherăești: doi bărbați au fost scoși din casa în flăcări de „mascații" de la IPJ Neamț

Misiune de salvare în Dumbrava Roșie: pompierii au scos o bovină căzută într-o fosă

L2 Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț debutează în partea a doua a sezonului regulat

