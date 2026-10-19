Pacienți cu boli cronice ar putea beneficia de decontarea tuturor investigațiilor de înaltă performanță

Pacienții cu boli cronice cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, afecțiuni rare sau diabet ar putea beneficia de decontarea tuturor investigațiilor necesare pentru monitorizarea afecțiunilor de care suferă. Senatul a adoptat proiectul de lege, însă Camera Deputaților este for decizional. Dacă va deveni lege, proiectul are drept scop facilitatea accesului pacienților din categoriile menționate la investigațiile medicale recomandate de specialiști, precum și eliminarea limitărilor actuale. Investigațiile de înaltă performanță sunt cele precum CT – computer tomograf, RMN – rezonanță magnetică nucleară, angiografie sau scintigrafia.

Normele adoptate de senatori prevăd decontarea tuturor investigațiile de înaltă performanță sau de medicină nucleară necesare monitorizării bolii, dacă acestea sunt incluse în pachetul de servicii medicale de bază și sunt recomandate de medicul specialist. Pacienții vor beneficia de investigațiile menționate atât pentru afecțiunea de bază cât și pentru cele care apar în timpul tratamentului diagnosticului inițial.

Dacă proiectul devine lege, casele de asigurări de sănătate vor deconta investigațiile de înaltă performanță sau de medicină nucleară necesare pacienților menționați, iar decontarea ar trebui să se facă în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii, pe baza documentelor justificative prevăzute de lege.