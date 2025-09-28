Neamț. Un tânăr fără permis a intrat cu motocicleta într-un autoturism

Un tânăr în vârstă de 18 ani din satul Sabasa, comuna Borca, a ajuns la spital după ce a provocat un accident în seara zilei de 27 septembrie, în jurul orei 17:30, în aceeași localitate.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, acesta conducea un motociclu, deși nu avea permis și vehiculul nu era înmatriculat. Tânărul nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de mașina din fața sa și a intrat în coliziune cu aceasta.

În urma impactului, tânărul a fost rănit și a necesitat transportul la o unitate medicală. Testarea cu aparatul etilotest a arătat că nu consumase alcool.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

Foto ilustrativă: arhivă