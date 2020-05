Dr. Bogdan Horațiu Mahu este primul medic de familie din județul Neamț infectat cu noul virus. Aseară, 1 mai, el a fost internat în Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț și imediat Direcția de Sănătate Publică Neamț a început ancheta epidemiologică.

Stabilirea modului în care medicul de familie din municipiul Piatra Neamț s-a infectat și contacții săi sunt pe cât de importante, pe atât de dificile: dr. Bogdan Mahu are foarte mulți pacienți la cabinetul său din cartierul Dărmănești, face gărzi la Centrul de permanență din cartierul Dărmănești și este medic la Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni. Îngrijorarea este pe măsură, fiindcă înainte de a fi confirmat COVID-19, medicul Bogdan Mahu a ieșit din tura de 14 zile de la centrul din Păstrăveni. Epidemiologul dr. Cătălin Herghelegiu, care se ocupă de caz din cadrul DSP Neamț, ne-a declarat: „Noi am fost anunțați în momentul când a venit rezultatul pozitiv. Am discutat cu el, i-am spus că voi trimite ambulanța ca să-l aducă la internare în spitalul din Piatra-Neamț și aseară i-am spus că-i dau timp să-și adune gândurile și să pună pe hârtie tot ce-și amintește. La prima discuție, a spus că s-a dus să se testeze la spitalul Roman, zilele trecute, fiindcă a făcut febră. A pus această stare pe seama faptului că într-una din zile a făcut un duș rece la centrul de la Păstrăveni, fiindcă nu era apă caldă. Primul rezultat a fost neconcludent, apoi a ieșit pozitiv. Imediat s-a dus într-o locuință unde stă singur și nu are contact cu nimeni, apoi a fost internat. Ancheta epidemiologică este în desfășurare, medicul Mahu a spus că în timpul cât a consultat copiii din centru a purtat echipamentul de protecție, dar trebuie să facem anchetă extinsă și asupra personalului și asupra a ce reiese din situația de ansamblu”.

Dr. Mihaela Carmen Covrig, președinta Patronatului Medicilor de Familie Neamț a declarat: „Îmi pare rău pentru colegul nostru și situația în sine. Eu mereu am pledat pentru depistarea virală în centrele în care sunt îngrijiți vârstnicii și copiii cu boli cronice grave, fiindcă sunt niște ființe atât de fragile și nevinovate, sunt ca niște îngeri în grija lui Dumnezeu! Testare în masă, atât a personalului, care din câte am înțeles este bine protejat, cât și a rezidenților. Pe de altă parte, colegul nostru este al patrulea medic de familie din țară care pică și îi dorim din suflet sănătate și putere. Dar, se știe foarte bine că pe noi, medicii de familie, nu ne-a ajutat nimeni și a trebuit să ne procurăm singuri echipamentele de protecție pentru a putea rămâne în cabinete. În centrele de permanență nu avem nimic, noi cumpărăm materiale de dezinfecție. Nici femeia de serviciu nu intră. Noi, asistentele și medicii facem curățenie și spălăm pe jos. Dacă nu ne-ar ajuta oamenii de bine din afară…”.

Cazul a fost adus și la cunoștința Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, instituția care are în subordine Centrul pentru bolnavi cronici gravi de la Păstrăveni, detalii AICI

(C.I.)