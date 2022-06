Un accident rutier petrecut în dimineața zilei de 24 iunie s-a soldat cu soldat cu moartea unei femei, o pensionară care traversa strada pentru a merge la sediul CAR Pensionari din Târgu-Neamț. Un taxi, cu pasager la bord a lovit-o ți femeia nu a putut fi salvată. Evident că a traversat strada prin loc nepermis, o rudă a șoferului a contactat redacția și ne-a transmis că acesta s-a trezit cu victima în fața mașinii și nu a putut face nici o manevră de evitare.

CAR Pensionari este situat pe strada Ștefan cel Mare și trecerile de pietoni cele mai apropiate sunt mai mult de un kilometru, în dreptul Poliției sau peste jumătate de kilometru, în dreptul clădirii unui liceu. În apropierea sediului există și un magazin extrem de frecventat. Zilnic, sediul CAR este vizitat de aproximativ 200 de persoane, fiind una dintre instituțiile de profil mari din județ cu 12.000 de membrii.

Tocmai din acest motiv conducerea a făcut demersuri încă din 2018 pentru realizarea unei treceri de pietoni în zonă. S-a adresat Poliției, apoi Primăriei, cele două instituții îndrumându-i către Compania națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Evident, nu s-a întâmplat nimic. În solicitare se mai arată că ”prin specificul activității noastre, sediul nostru este frecventat zilnic, de către persoane de vârsta a III-a, care nu se pot deplasa pe distanțe mari, fiind nevoiți să încalce regulile de circulație privind traversarea regulamentară a străzii.”

A murit un om, este un motiv suficient ca să se facă o trecere de pietoni?

Mihaela Moruzi, președintele CAR Pensionari Târgu Neamț ne-a oferit mai multe detalii: „Am făcut încă din anul 2018 demersuri către Drumurile Naționale. Evident ne-am adresat întâi primăriei și poliției orașului și ei ne-au îndrumat spre drumurile Naționale. Am adunat o sută de semnături de la membrii noștri, în vederea amenajării unei treceri de pietoni în fața sediului nostru sau în fața magazinului Geneza. Doamna care a decedat azi dimineață în urma unui accident rutier intenționa să vină la noi pentru decontarea unor analize, fiind unul din membrii noștri. Am trimis o adresă, o solicitare oficială cu confirmare de primire celor de la Drumuri Naționale și de aproape 3 ani nu am primit niciun răspuns nici până în ziua de astăzi. Avem și confirmarea de la Poșta Română că au primit solicitarea noastră. Chiar am spus de multe ori în această perioadă: când va muri cineva de abia după aia se va face trecere de pietoni. Noi sperăm că măcar acum cineva să se autosesizeze și să se facă o trecere de pietoni”.

Este un caz clar în care nepăsarea autorităților duce la tragedii. Ca să nu mai vorbim că un răspuns la o petiție este obligatoriu.

C.T. STURZU