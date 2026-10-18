Neamț. Competiția CROSISU pe Cozla

Competiția sportivă CROSISU a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, pe Muntele Cozla din Piatra-Neamț. Aceasta a fost organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Petrodava” al județului Neamț, alături de voluntarii programului „Salvatori din pasiune”, Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț și de Poliția Locală Piatra-Neamț.

În concurs au participat persoane de toate vârstele, pe care i-au unit aceeași pasiune pentru sport și activități în aer liber. Ziua a fost „plină de energie, entuziasm, zâmbete și voie bună, în care fiecare participant a avut ocazia să își testeze limitele, să se bucure de mișcare și să trăiască emoția competiției”, relatează ISU Neamț, printr-un comunicat.

Instituția adaugă faptul că pe lângă rezultatele obținute și de dorința de a ajunge primii la linia de sosire, „cele mai importante au fost participarea, spiritul de echipă, respectul reciproc și fair-play-ul”.