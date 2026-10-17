Incendiu la CET Iași, pe Calea Chișinăului. Flăcările au cuprins circa 1.000 de metri pătrați dintr-o hală

Un incendiu a izbucnit la CET Iași, pe Calea Chișinăului, într-o hală industrială cu o suprafață totală de circa 5.000 de metri pătrați, potrivit pompierilor ieșeni.

Focul se manifestă la etajul 1, pe aproximativ 1.000 de metri pătrați. La fața locului intervin echipaje ale Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Iași, care acționează pentru localizarea și stingerea incendiului și pentru împiedicarea extinderii flăcărilor.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă preventiv. Până la ultima informare transmisă de pompieri, nu au fost înregistrate victime.

Intervenția era în desfășurare la momentul transmiterii informațiilor.