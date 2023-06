Ministrul Educației, Ligia Deca, a oferit explicații despre Ordonanța de Urgență prin care s-au majorat salariile personalului didactic și nedidactic. Ea a avertizat că în spațiul public au apărut informații incorecte legate de efectul măsurii asupra salariilor, dar și asupra legalității actului emis de Guvern.

„Toate salariile din învățământ cresc, niciun salariu nu scade. Ieri au apărut și alte informații care nu sunt adevărate. O primă astfel de informație a fost legată de Consiliul Legislativ. Dacă veți consulta avizul, veți vedea că a fost favorabil. În cuprinsul avizului nu există nicăieri sintagma neconstituțional. (…) O altă informație falsă care s-a propagat în spațiul public este că salariile vor scădea. Confuzia este pentru că în anexa OUG sunt prezentate valorile salariilor de bază corespunzătoare pentru gradația zero, cu mai puțin de trei ani de muncă. Este o convenție contabilă pe care specialiștii o cunosc și vom transmite inspectoratelor toate informațiile, de la gradația 1 la gradația 5. Salariul de bază pornește de la gradația zero, dar se înmulțește cu coeficientul vechimii de muncă. Sporurile, creșterile procentuale se aplică în această bază mărită. Vorbim despre gradația de merit, acordată pentru 16% din posturile de învățământ, sporul de învățământ speciale – 15%, sporul de dirigenție – 10% (70% din cadrele didactice beneficiază), indemnizația pentru zonele izolate – 20%, sporul pentru suprasolicitare neuropsihică etc. Este important să nu vorbim doar despre sumele de bază, din grilă, ci de toate creșterile procentuale care se aplică. Salariul mediu în educație din luna aceasta crește până spre 8.500 lei brut, mai mare decât salariul mediu brut la nivel național”, a precizat Ligia Deca. (ZCH NEWS)