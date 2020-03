Mulți actori și regizori celebri și-au lăsat amprenta în industria cinematografică, inspirați de lumea colorată și atrăgătoare a cazinourilor. Un top al celor mai bune filme despre gambling făcute vreodată cuprinde fără îndoială nume mari din cetatea filmului – Hollywood.

Suntem deseori fascinați de jocurile de noroc și de fiorul adrenalinei pe care-l simțim atunci când emoțiile de la masa de joc ne invăluie. Chiar dacă nu ești un jucător pasionat, vei adora subiectele legate de casino online, jocuri de noroc sau cazinouri care-ți iau ochii. De fapt, unele dintre cele mai memorabile filme realizate vreodată au ca subiect jocuri de noroc. Iată un top 10 al celor mai îndrăgite filme inspirate de această industrie.

10. Bugsy (1991)

Deși situat ultimul în top, « Bugsy » este un film clasic foarte cunoscut. Filmul redă aventuroasa poveste a lui Benjamin Siegel, cunoscut cu porecla de Bugsy, care în anii ’30 domina Coasta de Vest a Americii și dorea să construiască o metropolă a jocurilor de noroc în deșertul Nevada. În final, datorită perseverenței sale, Bugsy își împlinește visul fondând orașul cazinourilor – Las Vegas. Fermecătorul Warren Beatty domină distribuția filmului, alături de superba Annete Benning, iar filmul te va încânta fără îndoială într-o după amiază rece de noiembrie.

9. Maverick (1994)

Mel Gibson și Jody Foster au mult farmec, scenariul este inspirat, iar filmul a avut mult succes. Aventurile lui Maverick și pasionantul concurs pentru marele premiu de jumătate de million de dolari te vor ține alături și te vor captiva, iar umorul și acțiunea vor întregi atmosfera delicioasă a filmului.

8. Rain Man (1988)

Pe locul 8, un film iconic : “Rain Man”. Un frate egoist, Charlie Babbitt (Tom Cruise), află că tatăl său a murit și a lăsat moștenire întreaga avere de câteva milioane de dolari celuilalt fiu al său, Raymond (Dustin Hoffman), un autist cu talent matematic ieșit din comun, de a cărei existență Charlie habar nu avea. Jocul genial de blackjack al lui Raymond rămâne un moment de referință în istoria cinematografică.

7. Molly’s Game (2017)

Deși destul de nou, “Molly’s Game“ este unul din cele mai reușite filme despre gambling. Povestea lui Molly este istoria campioanei olimpice la schi Molly Bloom, care s-a aflat în spatele celor mai exclusiviste şi costisitoare partide de poker, înainte de a fi arestată în toiul nopţii de către 17 agenţi FBI echipaţi și periculoși. Printre jucătorii săi se numărau staruri de film, vedete sportive, magnaţi americani ba chiar şi reprezentanţi ai mafiei ruseşti.

6. Cincinnati Kid (1965)

,,The Cincinnati Kid” descrie povestea unui tânăr jucător de poker, în New Orleans-ul anilor 30, care va înfrunta cel mai bun jucător din țară: The Man, așa-zisul rege al pokerului .Acesta intră în vizorul lui Eric Stoner (Cincinnati Kid), care acum are o singură dorință – să îl detroneze pe așa-zisul rege. Cum va reuși să facă acest lucru, fără ajutorul gangsterilor, rămâne de văzut în ,,The Cincinnati Kid”, o dramă care a stârnit interesul cinefililor.

5. Casino (1995)

Nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actrița, Sharon Stone dă farmec și suavitate unei drame celebre despre jocurile de noroc. “Casino” este cronica a trei personaje: “Ace” Rothstein – interpretat de Robert De Niro, Nicky Santoro (Joe Pesci), om important al Mafiei și bun prieten cu Ace și Ginger McKenna (Sharon Stone), o fostă aventurieră pasionată de bijuterii și dornică de a face avere. Destinele celor trei se împletesc cu jocurile fascinante de cărți și cu atmosfera inegalabilă a cazinoului.

4. Croupier (1998)

Iată în top un film puțin atipic despre gambling. Lipsit de inspirație, scriitorul Jack Manfred își ia o slujbă de crupier într-un cazinou. Curând, jobul îi ocupă toată viața, ceea ce nu este pe placul iubitei sale Marion. La cazinou o cunoaște pe Jani, o jucătoare care pierde mereu. Aventurile în care intră se învârt în jurul mesei de ruletă și te vor captiva.

3. Casino Royale (2006)

Un film cu Bond..James Bond, nu putea lipsi în topul celor mai iubite și vizionate pelicule despre gambling. Jucător abil și experimentat, Bond ne farmecă și ne încântă cu aventuri în cazinouri, alături de gangsteri periculoși, femei frumoase și mulți bani gheață.

2. 21(2008)

„21” este inspirat de povestea adevărată a unui grup de tineri studenți supradotați, care au păcălit Vegas-ul cu milioane de dolari. Numărând cărțile, ei au inventat un sistem aproape infailibil de câștig. Aventura și suspansul fac din acest film un clasic al filmelor despre cazinouri și jocuri de noroc.

1. Ocean’s Eleven (2001)

Un film perfect pentru a fi pe podiumul celor mai bune filme despre gambling. Fermecătorul Danny Ocean este eliberat condiționat din închisoare și imediat începe să pună în practică cel mai îndrăzneț jaf din istoria orașului Las Vegas. Care e ținta? Trei dintre cele mai renumite cazinouri din Vegas Strip. În acest scop selecționează o echipă de hoți talentați -11 oameni, trei cazinouri, într-o singură spargere îndrăzneață.

Fie că sunt despre jocuri de noroc sau acțiunea are loc în cazinou, poți alege oricând un film care te introduce în atmosfera inegalabilă a meselor de ruletă, blackjack sau poker, alături de actori celebri și decoruri elegante și luxoase. Un astfel de film pur și simplu îți va stârni pofta de joc și-ți va ridica adrenalina la cote nebănuite.