Sezonul 2021/2022 al Ligii a IV-a va începe duminică, 5 septembrie, după o pauză de mai bine de un an şi jumătate de la întreruperea impusă de pandemia COVID-19. Măcar teoretic vor participa 14 echipe, dar până astăzi, 28 august, se înscriseseră doar două: Vulturul Costişa şi Speranţa Răuceşti.

“Înscrierile continuă şi de luni încolo. Am obţinut şi o reducere de 50% la testele rapide la o clinică din Piatra Neamţ, astfel că preţul va fi de 35 de lei. Sper că vom porni competiţia, pentru că am pierdut un sezon întreg, nu am avut campioană, nu am avut reprezentantă în Cupa României”, a declarat Ioan Costin Toma, preşedintele AJF Neamţ.

Prima etapă programează partidele: ASF Girov-Zorile Urecheni, Bravo Bodeşti-Vulturul Costişa, CSM Roman-Voinţa Ion Creangă, Energia Pângăraţi-Voinţa Dochia, Victoria Horia-Ozana Timişeşti, Speranţa Răuceşti-Viitorul Podoleni şi Stejarul Stăniţa-Unirea Trifeşti.

Etapa a doua, programată duminică, 12 septembrie, cuprinde meciurile: Vulturul Costişa-ASF Girov, Voinţa Ion Creangă-Bravo Bodeşti, Voinţa Dochia-CSM Roman, Victoria Horia-Energia Pângăraţi, Viitorul Podoleni-Ozana Timişeşti, Unirea Trifeşti-Speranţa Răuceşti şi Zorile Urecheni-Stejarul Stăniţa. Ora de disputare rămâne cea tradiţională pentru fotbalul amator, 11:00. Perioada de transferuri se va încheia tot pe 5 septembrie, dar legitimări se pot face pe toată durata competiţiei. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Arhiva ZCH NEWS)