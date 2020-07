Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Neamţ a decis, ADMINISTRATIV, reprezentanta judeţului în sezonul 2019/2020 la barajul de promovare în Liga a III-a. Din informarea AJF Neamţ nu se înţelege clar dacă reprezentanta la baraj va fi declarată şi campioana judeţului.

“Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamţ anunţă faptul că echipa AS Victoria Horia nu poate susţine meciul programat contra echipei AS Bradu Borca în ziua de duminică, 26 iulie 2020, pe Stadionul Municipal Ceahlăul din Piatra Neamţ pentru desemnarea reprezentantei judeţului nostru la barajul pentru promovarea în Liga a III-a. Conform unei înştiinţări scrise, doar 4 jucători au dorit să efectueze testul RT-PCR pentru COVID-19, ceilalţi refuzând examinarea din motive legate de serviciu sau familie. În aceste condiţii, Comitetul Executiv al AJF Neamţ a decis ca echipa AS Bradu Borca să fie declarată reprezentanta judeţului la barajul pentru promovarea în Liga a III-a, ediţia 2020. Cazul echipei AS Victoria Horia va fi judecat de către Comisia de Disciplină a AJF Neamţ”, potrivit unui comunicat de presă al forului fotbalistic nemţean.

Vă reamintim că, pentru a se ajunge la această decizie, a fost parcursă o întreagă telenovelă. După apariţia protocolului sanitar pentru fotbalul amator (15 iulie), AJF Neamţ a avut discuţii cu calificatele în sferturi şi, din câte s-a spus la acel moment, Victoria Horia, Moldova Cordun, Voinţa Valea Ursului, Voinţa Ion Creangă, Bravo Bodeşti şi Ozana Timişeşti ar fi anunţat că nu pot participa. În aceste condiţii, forul fotbalului nemţean a propus o finală Bradu Borca-Speranţa Răuceşti, singurele echipe cu certificate de identitate sportivă (CIS), care ar fi putut să şi participe la baraj, dar propunerea nu a fost agreată de formaţia de pe Valea Muntelui (AICI). Ulterior, în aceeaşi zi, Victoria Horia, lidera seriei romaşcane a Ligii a IV-a, a anunţat că va participa la o finală a campionatului judeţean şi AJF Neamţ a decis în consecinţă (AICI).

La barajul de promovare Bradu Borca va face parte din grupa A, alături de reprezentantele judeţelor Suceava şi Iași. La Iaşi, campionatul a fost suspendat definitiv vineri, 17 iulie, iar reprezentanta la baraj a fost desemnată Unirea Mirceşti. La Suceava, competiţia s-a încheiat încă din luna aprilie, reprezentanta la baraj fiind desemnată Siretul Dolhasca. Bradu Borca va juca pe 1 august, cu Unirea Mirceşti şi pe 9 august, cu Siretul Dolhasca. (M. CONSTANTINESCU)