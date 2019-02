Cu siguranta ne bucuram ca vine primavara si suntem nerabdatori sa nu mai simtim gerul iernii. Insa sfarsitul iernii aduce cu ea si probleme, nu numai bucurii. O problema foarte des intalnita sunt inundatiile de la inceputul primaverii si patrunderea apei ce rezulta de aici in casele noastre.

Sa aflam de mai jos informatii utile despre acest tip de inundatii.

Stim cu totii ca iernile nu sunt usoare, mai ales din cauza temperaturilor scazute si zapezilor care parca nu mai dispar. Dupa trecerea iernii, din cauza cantitatii de zapada topita si in cazul topirii ei rapide, mai ales in zonele muntoase, se formeaza cantitati foarte mari de apa ce ajung in casele si gradinile noastre. Primele afectate sunt beciurile, locul unde, de obicei, serveste pe post de camara. Acolo obisnuim sa depozitam alimente, cum ar fi conserve, muraturile, borcanele de gem, zacusca sau pasta de rosii, unele bauturi si alte categorii de bunuri.

In general, acestea sunt singurele afectate, insa, daca nu se iau masuri, nivelul apei se va ridica din ce in ce mai mult si va ajunge si la nivelul superior.

Ceea ce se recomanda folosirea de pompe submersibile pentru apa murdara (apa uzata), care va elimina toata apa ce se aduna in urma unor astfel de evenimente si nu numai, care este una ce contine diverse substante nocive provenite din acest parcurs continuu al apei.

Zapada este apa inghetata, ceea ce inseamna ca la o temperatura optima aceasta se topeste si revine la starea initiala de lichid. Daca ne imaginam cat de multa zapada vedem de-a lungul iernii, vom intelege mai bine si nu vom fi surprinsi atunci cand auzim de inundatiile ce se formeaza primavara.

Bineinteles, locul in care se formeaza multa zapada va fi zona cea mai afectata si aici ne referim indeosebi la zonele muntoase. Odata ce temperatura ajunge la una superioara celei de inghetare, zapada se transforma in apa si va incepe sa isi croiasca drum pana la poalele muntilor si apoi si mai departe. Fiind o cantitate de apa mare ce apare relativ instantaneu, panza freatica din sol nu are timp sa o colecteze, ceea ce o face sa se reverse. Asa se ajunge la inundatiile gradinilor, beciurilor si a altor suprafete.

Inundatiile pot avea urmari grave, care pornesc adesea de la efectele pe care le consideram cumva mai putin importante.

Este de la sine inteles ca cea mai grava urmare a inundatiilor o reprezinta pierderea vietilor umane, insa mai exista si alte efecte ce merita atentia noastra. Ceea ce mai poate fi distrus de inundatii sunt gradina si livada. Apa in exces nu trenuie sa acopere trunchiul copacilor pentru a trage un semnal de alarma. Este suficient ca apa sa se vada la suprafata solului si sa nu fie absorbita inapoi de pamant pentru a prezenta un pericol. Radacinile plantelor vor incepe sa putrezeasca, ceea ce va duce inevitabil la pierderea plantei cu totul.

Inundatiile nu sunt un fenomen care poate fi prevazut de cele mai multe ori. Masurile cele mai bune de protectie impotriva acestora sunt digurile si lacurile de acumulare, alte cateva metode putand fi accesate aici, unde se detaliaza astfel de interventii.

Totodata, nu trebuie sa uitam ca odata ce alimentele care au fost in contact cu apa murdara din beci rezultata din inundatii trebuie fie sterilizate, iar in cazul in care se observa chiar si un minim de substanta alterata, sa fie aruncate in intregime.

Sursa foto: https://unsplash.com/photos/0PHUAtg_2CQ