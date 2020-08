Astăzi, 31 august, în județul Neamț sunt 360 de persoane cu rezultat pozitiv la coronavirus. Dintre acestea, 61 de persoane sunt din ultimele focare izbucnite la o firmă de producere a electricității, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roman, la Primăria Poiana Teiului și în comunele Alexandru cel Bun și Ceahlău.

Din datele furnizate de Prefectura Neamț, reiese că singura localitate unde s-a depășit pragul de 1,5 cazuri de infectări la mia de locuitori este comuna Bodești (1,96), urmată îndeaproape de comuna Păstrăveni (1,5). Municipiul Piatra-Neamț, care are cele mai multe cazuri active, are o incidență de sub un caz la mia de locuitori. Comuna Poiana Teiului are cea mai mică incidență, de 0,21 cazuri la mia de locuitori.

Datele sunt pe ultimele 14 zile:

(C.I.)