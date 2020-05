Primarul Dragoș Chitic împreună cu prefectul George Lazăr au fost prezenți astăzi pe șantierele a două obiective de investiții importante: școala și grădinița din cartierul Speranța, finanțate de Guvernul României în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

1 din 4

În toamna acestui an sunt programate a se finaliza lucrările la două obiective de investiții importante pentru locuitorii cartierului Speranța din Municipiul Piatra-Neamț: școala și grădinița.

„Anul trecut am demarat lucrările de finalizare ale celor două instituții de învățământ, după ce, prin insistențe la ministerele de profil, am reușit să introducem aceste obiective pe lista proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Este un obiectiv pe care mi l-am stabilit încă de la începutul mandatului de primar și mă bucur că reușim să oferim locuitorilor din cartierul Speranța o școală și o grădinița chiar la ei în cartier, așa cum este normal. Îi mulțumesc domnului prefect George Lazăr pentru buna colaborare administrativă, pentru faptul că în calitatea domniei sale de reprezentant al guvernului în teritoriu realizează o punte de legătură utilă între administrația locală și nivelul central. Sunt convins că prin acest mod de colaborare vom reuși să rezolvăm cu maximă eficiență problemele locale care au soluții la nivelul guvernamental și totodată să dezvoltăm orașul și prin investiții finanțate în cadrul unor programe naționale guvernamentale corelate cu nevoile reale ale comunităților locale”, a declarat Dragoș Chitic.

Școala cu 10 clase din cartierul Speranța are o suprafață construită de 1.064 mp, suprafața desfășurată de 2.139 mp, cu regimul de înălțime Parter + 1Etaj. Stadiul fizic realizat este de aprox. 45%, iar valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii este de 3.602.898 lei, din care finanțare de bugetul de stat de 2.214.137 lei, iar de la bugetul local de 1.388.760 lei.

Grădinița cu 12 grupe și program prelungit din cartierul Speranța are o suprafață construită este de 981 mp, suprafața desfășurată este de 2.227 mp, regim de înălțime Demisol + Parter + 1 Etaj (două corpuri cu legături funcționale între ele). Și în acest caz stadiul fizic realizat al construcției este de aprox. 45%, iar valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii este de 3.849.783 lei, din care: finanțare de bugetul de stat de 2.223.937 lei, iar de la bugetul local de 1.625.845 lei.

Prefectul George Lazăr și-a exprimat deschiderea pentru sprijinirea administrațiilor locale din judetul Neamț printr-un parteneriat corect și constructiv cu fiecare Unitate Administrativ Teritorială.

„Îl felicit pe domnul primar pentru că a găsit resursele financiare și pentru că s-a zbătut pentru aducerea proiectelor de dezvoltare în acest cartier, un cartier care are nevoie de investiții și care are nevoie de modernizare, în special pe zona de școlarizare. Chiar săptămâna aceasta am fost la București și am avut o vizită de lucru și la Ministerul Dezvoltării, iar de acolo veștile sunt îmbucurătoare. Există deschidere din partea Companiei Municipale de Investiții și sunt convins că atât Primăria Piatra-Neamț cât și alte primării din județ vor avea proiecte pe care să le depună la CNI și vor primi resursa financiară atât de necesară pentru dezvoltarea fie a municipiului Piatra-Neamț, fie a altor UAT-uri”, a declarat prefectul George Lazăr.