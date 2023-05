Ceea ce se numea Compartimentul pentru Tineret în fostele Direcții Județene pentru Tineret și Sport are în acest moment o situație extrem de ciudată: dacă întrebi la DJTS (amănunte aici), afli că în mod normal n-ar trebui să mai existe în schema lor un asemenea compartiment, deoarece a trecut la noul minister al Familiei Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES). Totuși, în Neamț există compartimentul, el funcționează, însă activitatea nu mai cuprinde și proiecte dedicate tinerilor dintr-un motiv curios, dar simplu: nu există nici finanțare, nici tematică, nici metodologie în baza căreia să se facă astfel de acțiuni.

Oficial, nu s-a primit niciun document nici de la Ministerul Familiei Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES), sub care ar trebui să funcționeze după teoretica reorganizare, nici din altă parte, dar între Ministerul Sportului – sub oblăduirea cărora funcționau până acum – și MFTES s-a semnat un protocol în baza căruia banii merg de la familie la sport și sunt trimiși în teritoriu pentru plata salariilor în județe. Un fel de scărpinat pe după urechea Guvernului care să justifice niște lefuri.

În această situație sunt nu numai despre cele două doamne din Neamț, funcționari publici de altfel, dar și cei 15 angajați de la Tabăra Cozla și Tabăra Oglinzi, care tot astfel își primesc lefurile.

“Nu am primit bani pentru finanțarea proiectelor de tineret de aproape doi ani. Nouă ni se cer, în continuare, raportări despre activitatea desfășurată în ultimii 7 ani. Oficial, noi și sportul nu suntem separați, suntem tot DJTS. Nici cei de la Direcția de Sport nu au primit nici un document oficial. Practic, după noua organizare ar trebui, nu numai în Neamț ci în toate județele, să funcționăm ca două direcții distincte”, ne spune Ana Mâță, unul dintre cei doi funcționari de la Tineret Neamț. “Avem Strategie Națională pentru Tineret pentru perioada 2023-2027, în baza Ordonanței de Urgență nr. 57 din 2019. Dar, nu a fost elaborată metodologia de finanțare a proiectelor și nici tematica. Acestea erau, de regulă, publicate în Monitorul Oficial de către minister, apoi se transmitea o sumă către structurile locale, la care se mai adăugau sume din veniturile proprii obținute de la tabere. Din acest motiv nu s-au putut organiza nu numai acțiuni care să marcheze Ziua Tineretului, lucru care ne doare și pe noi, toți colegii din țară, dar nu s-au organizat nici concursurile locale de proiecte de tineret. Tot ce am făcut eu, pe linia organizării Consiliilor Locale ale Tinerilor a fost în parteneriat cu asociațiile de tineret. Ei au pus finanțarea, pentru că noi aveam buget zero, eu am fost doar resursă umană organizatorică. Așa am organizat alegerile la Consiliul Local al Tinerilor (CLT) din Piatra-Neamț pentru că ei terminau clasa a XII-a și plecau și trebuiau organizate alegeri. În plus tot asociațiile pentru tineret, ONG-urile, au primit finanțare pe proiecte prin care au organizat cursuri de comunicare, de leadership pentru cei din CLT-uri. Tot în parteneriat, cu Asociația de Sprijin Comunitar și Asociația pentru Inițiativă Locală a fost realizat și proiectul Rețea de Consilii Locale ale Tinerilor în județul Neamț”, conchide Ana Mâță.

Partea de activitate care se desfășoară în continuare și pentru care cele două angajate de la viitoarea Direcție pentru Tineret întocmesc documente și se implică organizatoric a rămas cea de tabere pentru elevi și tineret și Proiectul Național ARC. Taberele organizate prin acest program național se desfășoară, în continuare, tot sub tutela ambelor ministere.

Când se va rezolva această situație cel puțin ciudată nimeni nu știe! Cel puțin în teritoriu.

Angela Croitoru