Iași. Avion prăbușit lângă o unitate militară. Două persoane au fost rănite

de Vlad Bălănescu

Tragedie din cauza unei avarii la apă! - AmbulanțaDouă persoane au fost rănite, sâmbătă, 27 septembrie, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în apropierea unei unități militare din municipiul Iași. Victimele, aflate la bordul aeronavei, au fost găsite conștiente și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior acestea au fost transportate la spital.

Potrivit ISU Iași, la intervenție au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat, precum și două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Accidentul aviatic este cercetat, iar autoritățile urmează să stabilească ce s-a întâmplat.

