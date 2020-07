Programul ”Reclădim România” susținut de Guvernul PNL este pus în aplicare prin lansarea mai multor programe de sprijin pentru antreprenorii români. Printre ultimele programe adoptate se numără IMM Leasing, schema de garantare pentru companii mari, IMM Factor, programul Antreprenoriatul Rural pentru dezvoltarea satului românesc și programul Național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari.

Toate aceste programe sunt susținute din bani europeni și din bugetul României. Voi susține și mă voi implica activ pentru a-i sprijini pe antreprenorii din județul Neamț să acceseze cât mai multe fonduri din aceste programe pentru a dezvolta economia la nivel local și județean.

Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM Leasing de echipamente și utilaje are o valoare totală de 1.5 miliarde de lei. Astfel, fiecare beneficiar poate accesa 5 milioane de lei. Pentru acest credit, valoarea garanțiilor este de 80% pentru echipamente IT și de 60% pentru celelalte categorii de echipamente și utilaje. În cadrul acestui program sunt eligibile atât societățile din categoria întreprinderilor mici și mijlocii, dar și întreprinderile cu peste 250 de angajați. Valoarea finanțării garantate pentru o astfel de achiziție este de maxim 5 milioane de lei pentru un beneficiar și beneficiază de condiții avantajoase de creditare, precum: dobânda subvenționată în proporție de 50%, avans zero și comisioane de administrare zero.

Schema de garantare a accesului la credite pentru capital de lucru și investiții pentru companiile mari este destinată companiilor care au o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de lei. De această schemă vor beneficia aproximativ 600 de companii din țara noastră, cu o cifră de afaceri de aproximativ 580 de miliarde de lei și cu un total de 1.7 milioane de angajați. Plafonul de garanții este de 8 miliarde de lei.

Programul IMM Factor garantează instrumentele de plată în relațiile comerciale dintre firme a lansat pentru a stimula instrumentele de garantare a unor facilități de plată între comercianți, numite factoring sau scontare. Dacă un comerciant a contractat o livrare de bunuri și servicii cu plata facturii la un anumit termen, el poate merge către un finanțator, către o bancă comercială și să ceară, prin așa-numitul produs de factoring, plata imediată a acelei facturi. Prin programul IMM Factoring se poate obține de la bancă până la 80% din totalul facturii.

Scopul programului Antreprenoriatul Rural pentru dezvoltarea satului românesc este de a ridica nivelul de trai în mediul rural la un nivel apropiat de cel din mediul urban. Prin acest program se vor oferi granturi cuprinse între 40.000 de euro și 200.000 Euro în domeniile procesare/distribuție produse agricole. Administratori de schemă de grant pot fi în acest caz și asociațiile de fermieri, care pot identifică un tânăr fermier care dorește să dezvolte o astfel de activitate economică în zona de procesare, distribuție sau ambalare de produse agricole și îl asistă în realizarea planului de afaceri, în realizarea investițiilor și în decontarea cheltuielilor eligibile. Programul are un buget total de 200 de milioane de euro.

Programul Național Competențe digitale pentru angajați din întreprinderi mari are un buget de 10 milioane de euro, cu maxim 500.000 euro pentru un beneficiar, prin care firmele românești pot plăti cursuri profesionale pentru ca angajații să deprindă competențe digitale.

Deputat Mugur Cozmanciuc – Președintele PNL Neamț