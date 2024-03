0:00

Generalul Virgil Bădulescu a fost cel care a instruit și pregătit, la Târgu-Neamț, primul batalion de vânători de munte, cu ajutorul a 28 de ofițeri. La 27 iulie 1917, regimentul vânătorilor de munte condus de maiorul Virgil Bădulescu a plecat în Pasul Oituz, participând la luptele foarte grele cu trupele austro-ungare, având un rol decisiv în confruntările de la Măgura, Coșna și Cireșoaia, corpul de armată fiind decorat cu Crucea Mihai Viteazul. După încheierea războiului s-a decis construirea monumentului de la Târgu-Neamț, fiind inaugurat abia pe 28 iunie 1939, în prezența regelui Carol al II-lea și a lui Armand Călinescu. Astăzi, 13 martie, la Târgu-Neamț, a sosit nepotul generalului Bădulescu, Andrei Toader Făgărășan, tocmai din California. Mândru de originile sale românești, a dorit să cunoască mai bine istoria străbunicului său, pe care l-a admirat de la o vârstă fragedă.

Andrei Făgărășan a fost așteptat la primăria orașului Târgu-Neamț, de către primarul Daniel Harpa și viceprimarul Vasile Apopei. După o vizită la Monumentul Vânătorilor de Munte, obiectiv ridicat în cinstea și în memoria batalionului cu același nume condus între anii 1916-1918 de către generalul Virgil Bădulescu (maior la acea vreme), Andrei Făgărășan a stat de vorbă cu cei doi conducători ai orașului făcând și câteva fotografii.

Andrei Făgărășan ne-a oferit și câteva declarații: „Sunt strănepotul generalului Virgil Bădulescu din partea mamei. Vă pot spune că este o onoare pentru mine să fiu strănepotul său și mă bucur să vizitez locurile în care străbunicul meu a făcut istorie. Înțeleg mai bine istoria venind aici, unde pot afla mai multe despre unitatea de luptă pe care a condus-o străbunicul meu. De când eram copil am auzit povești despre străbunicul meu, dar mai multe am aflat de pe internet. Și mi-am dorit mult să vin, să văd cu ochii mei. Voi pleca de aici cu un sentiment de mândrie și de împlinire, pentru că am cunoscut mai bine istoria neamului din care mă trag”.

Primarul Daniel Harpa: „Mă bucur că l-am cunoscut pe strănepotul generalului Virgil Bădulescu și are toată admirația mea că a venit tocmai din S.U.A să vadă și să cunoască locurile în care a făcut istorie străbunicul său. Îl mai așteptăm pe la noi și o să-l invităm negreșit, atunci când vom finaliza și inaugura noul proiect de reabilitare al monumentului vânătorii de munte”.

Viceprimarul Vasile Apopei: „M-a impresionat plăcut acest tânăr, care are legături de sânge cu un erou al armatei române și al neamului românesc. Este o reală plăcere să vezi că un strănepot al unui general al armatei române care și-a desfășurat o parte a activității sale militare și în zona noastră, vine să își cunoască istoria străbunicului său. O să-l invităm oficial la Târgu-Neamț, o să ținem legătura cu el, pentru că trebuie să menținem vii legăturile cu familii de adevărați români care au făcut istorie la Târgu-Neamț”.

