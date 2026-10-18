FOTO. Neamț. Incendiu la mansarda și acoperișul unei case

Astăzi, 18 octombrie 2026, a avut loc un incendiu produs la o casă situată în satul Gorun din comuna Oniceni, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Petrodava” al județului Neamț, printr-un comunicat.

Pentru localizarea și lichidarea incendiului, s-au deplasat la fața locului forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Oniceni, Detașamentul de Pompieri Roman și din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Ajunse la locație, echipajele au constatat că incendiul se manifesta la nivelul mansardei și acoperișului casei, „existând posibilitatea generalizării la întreaga construcție”. De asemenea, acestea au sesizat că până la sosirea lor, persoanele care se aflau în locuință s-au autoevacuat și au reușit să scoată o butelie care „prezenta risc de explozie”. Înafară de o tânără de 16 ani care a fost asistată medical de echipajul SMURD, din cauza unui atac de panică, nu au fost victime. Ulterior, pompierii au mai evacuat o butelie, din interiorul locuinței, care ar fi putut exploda.

„În urma incendiului au fost distruse acoperișul casei cu suprafața de 130 mp și bunurile din interiorul camerelor aflate la mansardă (mobilier, materiale textile, aparate electrocasnice, documente, articole de uz casnic etc.)”, adaugă ISU Neamț.

Investigațiile specialiștilor au scos la iveală cauza probabilă de producere a incendiului, anume „jarul căzut din sistemele de încălzire pe materiale combustibile”.