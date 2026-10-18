Cod galben de vânt în Moldova

În Moldova se anunță cod galben de vânt, ploi moderate cantitativ și ninsori predominant la altitudini de peste 2.000 de metri, în perioada 18-20 octombrie 2026, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM), prin intermediul unui comunicat.

Ploile moderate vor determina acumularea cantităților de apă de 10-20 l/m² și izolat, de peste 30-35 l/m². Temporar vântul se va intensifica, ajungând la viteza de 45-60 km/h local, iar în zonele muntoase, la 70-90 km/h. La altitudinile mari, în general de peste 2000 m, vor predomina precipitațiile „sub formă de ninsoare”, care se vor depune în straturi de zăpadă de aproximativ 10-20 cm. ANM asigură cetățenii că deși aceste fenomene „vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi”, ele „sunt obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată”.