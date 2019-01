Fie ca ne place sau nu iarna, un lucru e cert – imediat cum temperaturile ajung la pragul de inghet, trebuie sa gasim cele mai bune surse de caldura pentru casele noastre, insa fara a ne incarca prea mult facturile la energie.

Insa te-ai gandit vreodata ca semineele chiar pot reprezenta o solutie? Dincolo de faptul ca este o solutie de incalzire folosita de romani inca din cele mai vechi timpuri, un semineu chiar te ajuta sa mentii sub control cheltuielile la gaze sau energie electrica.

Astfel, de la o soba pe lemne, la un semineu electric, pe gaz sau cu bioetanol, dar si termosemineele, fiecare dintre acestea pot reprezenta o sursa de incalzire a casei, in functie de bugetul disponibil si nevoia de confort termic.

Inca din cele mai vechi timpuri, romanii au folosit surse de incalzire cu lemne, iar in zilele noastre semineul pe lemne nu face nicio exceptie. De altfel, evolutia tehnologica si utilizarea celor mai bune materiale in constructia acestuia, fac dintr-un semineu pe lemne o alternativa buna de luat in seama in zonele unde exista cantitati mari de lemne, la case sau la munte.

Dincolo de principalul obiectiv, acela de a crea confort termic in casa ta, un semineu pe lemne mai are o calitate – aceea de fi estetic, elegant, fara a obstructiona in vreun fel accesul facil in diferite parti ale camerei.

Este recomandat ca, inainte de a achizitiona un anumit model de seminee, sa consulti un specialist, care iti va face recomandari in functie de nevoile tale, bugetul si spatiul disponibil. De asemenea, daca iti doresti un model 100% personalizat, tot specialistul te poate ajuta cu alegerea celor mai bune materiale, precum si o masca semineu potrivita.

In magazinele de profil si in online, paleta larga de seminee te ajuta sa ai confortul termic necesar in locuinta ta, dar sa fii, in acelasi timp, prietenos cu mediul inconjurator. In functie de stilul arhitectural al camerei in care va fi amplasat sau design-ul intregii case, poti opta pentru:

seminee clasice – aceste modele de semineu sunt zidite si apoi zugravite;

seminee rustice – cum ii spune si numele lasa sa se vada caramida din care au fost construite;

seminee moderne – in acest caz, vorbim despre un design futurist.

Recomandarea specialistilor in design interior este ca semineul sa se integreze perfect in ambientul interior si restul pieselor de mobilier. Spre exemplu, marmura, travertinul sculptat sau diferite insertii de caramida sunt ideale pentru casele de vacanta de la munte sau pentru o locuinta amenajata in stil traditional. Unei resedinte moderne i se potriveste foarte bine un semineu electric sau pe gaz.

Fie ca optezi pentru un model de seminee pe lemne, fie ca este vorba gaz sau electric, aceasta este o investitie pe termen lung care sa asigure confortul termic, dar si o economie majora la facturile de energie de pe timpul iernii.