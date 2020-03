De astăzi, 17 martie, Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț, a intrat în izolare la domiciliu, împreună cu soția. Primarul Dragoș Chitic a participat, din partea municipalității, la Campionatul național de dans sportiv de la Piatra Neamț, din perioada 29 februarie – 1 martie. Din acel eveniment, astăzi au fost confirmate 2 cazuri de infectare cu coronavirus, organizatorul și un antrenor, ambii din Piatra Neamț. Primarul a fost anunțat telefonic de Direcția de Sănătate Publică Neamț și imediat a luat decizia să stea acasă.

Pe pagina sa de facebook primarul de Piatra Neamț a scris:

„Deoarece am fost informat că cei doi organizatori ai Concursului de Dans Sportiv, desfășurat în perioada 29 februarie -1 martie la Sala Polivalentă au fost confirmați pozitiv în urma testului pentru coronavirus, iar eu împreună cu soția mea am fost invitați și am participant la acel eveniment, din respect pentru toți cei cu care aș putea intra în contact, am decis ca de astăzi să mă autoizolez la domiciliu. Am discutat și cu DSP atunci când am luat această decizie preventivă și voi face testul pentru a vedea dacă este totul în regulă. Mă simt bine, nu am nici eu și nici membrii familiei nici cel mai mic simptom de infectare cu covid-19, dar consider că este corect să procedez așa pentru a-i proteja pe cei cu care, prin natura funcției, aș intra în contact.

Imediat ce voi avea rezultatul testului îl voi comunica și voi respecta, ca orice cetățean responsabil, toate regulile de protecție stabilite în acest caz.

Nu pot reproșa nimic organizatorilor evenimentului, au realizat acest concurs cu intenții bune, într-o perioadă în care fenomenul coronavirus nu luase amploare, nu existau nicăieri în țara restricții iar la nivel național au fost numeroase evenimente în acel weekend cu mii de spectatori.

Le sunt aproape în această perioadă grea și le doresc însănătoșire grabnică.

Voi sprijini, chiar și de la domiciliu, DSP pentru a-și desfășura activitățile specifice în legatură cu acest subiect, astfel încât toți participanții la eveniment, care au intract în contact cu persoanele confirmate acum pozitiv, să poată fi testate și să se simtă în siguranță.

Voi coordona, prin telefon și mijloacele online, activitatea primăriei în această perioada, cu prioritate pentru măsurile de prevenire a infectării populației din Piatra Neamț cu coronavirus.

Să fim calmi, să avem un comportament rațional și să respectam cu toții în această perioadă regulile și măsurile stabilite pentru autoprotecție, împotriva infectării.

Va fi bine! Multă sănătate tuturor!”.

Primarul Dragoș Chitic și soția au fost testați și probele au fost trimise la Iași. (C.I.)