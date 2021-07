V-ați gândit cum ar fi să aveți acasă expuse tablouri reproduse după marile opere de artă ale lumii? Reproducerile după tablouri celebre pot fi găsite destul de ușor în magazinele de picturi. Însă mai interesant este că puteți să vi le creați și singuri. Asta dacă optați pentru pictura pe numere și în mod special pentru variantele regăsite la Pictorul Fericit.

Proiecte do it yourself ce nu au șanse să fie greșite

Dacă vă gândiți la propriile skill-uri poate că a mânui pensonul și a picta nu este printre cele care să vă definească. Nu ați fost vreodată un mare amator de pictat, însă sunteți consumatori de frumos și admirați picturile. Ei bine, picteaza cu Pictorul Fericit ! Este mai simplu decât am crede. În varianta picturilor pe numere proiectul de tip do it yourself presupune să pictați, fiind ghidați și ajutați de numere și de o simplă corespondență între culori și numere.

Practic nu aveți ce rata, păstrând conturul schiței deja printată pe pânză de bumbac. În plus, în același kit primiți pânza întinsă pe șasiu, setul de pensule, culori și implicit un mockup, schița în format A4, totul ambalat în cutie prevăzută cu mâner. Iar pe măsură ce veți descoperi acest univers al culorilor, satisfacția de a putea să vă creați propriile tablouri pe numere, veți putea completa trusa pictorului amator cu tot felul de accesorii pentru pictură. Acestea le veți găsi de asemenea în oferta de la Pictorul Fericit: șevalete, pensoane, culori, pânză albă sau neagră dacă vă încearcă curiozitatea de a picta singuri.

Picturi celebre

Iar dacă din tematica acestor picturi veți dori pe cele reproduse după opere celebre la Pictorul Fericit le veți găsi. Pe lângă variante de tablou pe numere cu flori , animale, peisaje veți găsi categoria celor de tip reproduceri. După Klimt, Van Gogh sau da Vinci. Acestea respectă aceleași principii, sunt ușor de pictat atât timp cât respectați schița numerotată.

Cu setul de culori existent în kit aveți tot ce vă trebuie pentru a finaliza un astfel de tablou. Iar la final propria operă de artă poate fi imediat expusă în casa voastră; nu necesită neapărat înrămare, cum nu necesită nici alte produse cu care să dați finish tabloului. Rezistă foarte bine în timp și datorită calității culorilor, nu crapă, nu se decojeste, nu se decolorează.

Do it yourself – încercați arta altfel

Ceea ce Pictorul Fericit îndeamnă este mai mult decât o pasiune și o activitate interesantă. De aceea și-a și diversificat portofoliul de produse. Dispune și de variante pentru copii, tablourile în acest caz fiind un pic mai mici, de 30×40 cm, cu tematică specifică pentru lumea copilăriei – predomină personajele drăgălașe.

Pentru orice comandă de minim 99 de lei aveți transportul gratuit. Încercați deci să investiți într-o activitate ce vă stârnește pasiunea pentru frumos și culoare. Este terapeutic de asemenea!

