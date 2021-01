Casa Bucur, firma de servicii funerare din Bucuresti si judetul Ilfov, a raspuns invitatiei noastre si a dat lamuriri cu privire la cele mai frecvente intrebari adresate de catre familiile indurerate.

In momentele grele ale pierderii unei persoane apropiate, fie ca vorbim despre un membru al familiei, o ruda, un prieten din copilarie ori un coleg de serviciu, oamenii tind sa se simta dezorientati si au nevoie de ajutor.

O casa de pompe funebre le este alaturi, cu produse si servicii complete, informatii utile, dar si profesionalism, respect si grija. Iata in continuare ce au avut de spus reprezentantii firmei sus-numite:

Care sunt actele necesare inhumarii?

Casa Bucur poate furniza servicii funerare complete, de la constatarea decesului si imbalsamare si pana la ceremonia propriu-zisa si impartirea pachetelor pentru pomana si parastas, doar in baza urmatoarelor acte: buletinul defunctului; certificatul de nastere al defunctului; actele medicale (bilet de externare, scrisoare medicala, recomandare); talonul de pensie (daca este cazul); buletinul unui membru al familiei; actul de concesiune a unui loc de veci (necesar la administratia cimitirului).

De asemenea, este indicat ca familia sa furnizeze casei de pompe funebre vestimentatia completa in care va fi inmormantat defunctul.

Ce produse si servicii funerare oferiti?

Casa Bucur vine in intampinarea clientilor sai cu o oferta completa de produse si servicii funerare, dupa cum urmeaza:

– produse (sicrie complet echipate, inclusiv cu capace frigorifice, pachete pentru pomana si parastas, coroane si jerbe funerare, monumente funerare);

– servicii (consultanta funerara predeces – destinata rudelor unui pacient muribund, transport funerar – la capela si la cimitir, repatriere decedati – pentru rudele decedate in strainatate, imbalsamare/tanatopraxie, inhumare/incinerare).

Care este programul acestei firme de pompe funebre?

Casa Bucur (funerarii-bucuresti.ro) ofera servicii funerare NON STOP, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Motivul este acela ca un deces poate surveni oricand, la orice ora din zi si din noapte, iar rapiditatea este un factor cheie mai ales pe perioada verii, cand temperaturile extrem de ridicate pot pune probleme. Mai mult decat atat, in momentul in care treceti prin aceste clipe cumplite, aveti nevoie de un sprijin imediat.

Aceasta firma de pompe funebre va va degreva de toate sarcinile birocratice si organizatorice, permitandu-va sa va luati ramas bun asa cum se cuvine de la persoana decedata si sa petreceti timp alaturi de celelalte rude.

Care sunt preturile?

Casa Bucur ofera pachete de inhumare de la 0 lei (cu talonul de pensie) si pana la 6.699 de lei, pachete de incinerare (899 de lei) si pachete spital (899 de lei). Pachetul gratuit include: sicriu complet echipat, cruce de lemn inscriptionata, batiste, lumanari, banuti, dolii, prosoape, platouri de coliva, colaci, pachete de pomana, vin + servicii de toaletare/imbalsamare, transport/manipulare sicriu, obtinerea tuturor actelor necesare inhumarii (certificat constatator, de imbalsamare, de deces, adeverinta de inhumare, autorizatie Sanepid, aviz procuratura) si intocmirea dosarului de ajutor de inmormantare.

Ce alte informatii utile sunt oferite?

Aceasta firma de servicii funerare furnizeaza informatii complete privind: Legea funerara, plata pensiei neincasate a pensionarului decedat, lista cimitirelor si bisericilor din Bucuresti, despagubiri in caz de deces prin accident de munca, eliberarea certificatului de deces/nastere/casatorie in duplicat etc.

Articol realizat de iAgency.ro