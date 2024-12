Directia Silvica Neamt a achizitionat in cursul anului 2024 o linie moderna de despicare si pachetizare lemn pentru foc ce a fost instalata la depozitul de material lemnos de la Targu Neamt. In acest fel, venim in intampinarea solicitarilor persoanelor fizice si juridice de a asigura lemn de foc, de esenta tare, gata pregatit pentru utilizare, fara costuri suplimentare, fara nevoia de a mai contracta ulterior servicii de taiere, despicare, asezare. Acest material lemnos este sectionat la lungime de 0,33 m pentru utilizare in sobe sau la lungime de 0,4-0,5-0,6 m ( la alegere) pentru centrale termice pe lemn.

Lemnul despicat si pachetizat la Targu Neamt este livrat in saci ventilati, tip big bag, din polipropilena, cu posibilitate de comandare de la toate depozitele ce apartin Directiei Silvice Neamt. In cantitati mai mari acesta poate fi achizitionat din depozitul de la Targu Neamt, situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 73, telefon: 0721073869, e-mail: [email protected] si din depozitul de la Piatra Neamt, pe strada Nordului nr. 4, telefon: 0731025749, e-mail: [email protected]. In plus, pe baza de comanda ferma pot fi asigurate cantitatile solicitate de la toate depozitele ocoalelor Directiei Silvice Neamt.

Sacul tip big-bag, ventilat, contine un volum net de 0,6 metri cubi, iar pretul unui sac este de 390 de lei cu TVA inclus ( 650 lei/metru cub, cu TVA inclus), pentru specii de esenta tare ( fag, carpen, gorun, stejar, paltin, mesteacan, frasin).

Oferta Directiei Silvice Neamt este disponibila si pe platforma electronica de achizitii publice SICAP ( catalogul electronic), pentru toate institutiile publice si agenti economici, interesati de oferta noastra.

In plus, Directia Silvica Neamt poate asigura transportul lemnului de foc la domiciliul sau la sediul beneficiarului, la cerere, contra cost si pe baza unei programari prealabile. De exemplu, pentru lemnul de foc despicat si pachetizatt costul transportului este de 11,9 lei/km, cu TVA, la o cursa capacitatea de transport maxima fiind de 6 saci ( 3,6 metri cubi).

De asemenea, Direcția Silvică Neamț, prin ocoalele silvice din județul Neamț, oferă spre vânzare cetățenilor interesați lemn de foc din depozit, de la următoarele prețuri, cu TVA inclus:

Foioase tari 366 lei/mc,

Foioase moi 239 lei/mc,

Rășinoase 235 lei/mc,

Link către pagina cu datele de contact ale Direcției Silvice Neamț și ale subunităților acesteia: https://neamt.rosilva.ro/unitati_silvice/neamt__l_27.htm

Link către pagina cu prețurile practicate de catre Direcția Silvica Neamț: https://neamt.rosilva.ro/files/content/neamt/Lemn%20de%20foc%20/Decizia%20nr_%20178%20din%2009_05_2023%20-%20preturi%20lemn%20vanzare%20directa.pdf