Am făcut un pas important din maratonul în care am intrat: am depus candidatura pentru primăria municipiului Piatra Neamț și lista de consilieri pentru Consiliul Local. Nu am fost singuri, ci împreună cu cei peste 8.000 de pietreni care au semnat pentru susținerea noastră.

Sunt mai încrezător ca oricând că putem face din Piatra Neamț acel loc prietenos, în care fiecare să se simtă respectat și unde să-ți fie drag să trăiești. Iar un oraș prietenos înseamnă educație și servicii medicale de calitate, politici fiscale încurajatoare pentru investitori, infrastructură modernă, parcuri și spații verzi, respect pentru seniori.

Soluții există, important este să vrei să le cauți și să le pui în aplicare. Să scrii proiecte, să atragi fonduri, să ai sprijinul guvernului pentru dezvoltare. Îmi doresc ca despre Piatra Neamț să se vorbească tot așa cum se vorbește despre Cluj, Oradea, Alba Iulia. Toate sunt conduse de primari liberali, iar eu pot fi un astfel de primar. Dedicat, responsabil si chibzuit.

Sunt onorat și recunoscător tuturor celor care ne susțin. Le mulțumesc pietrenilor, echipei PNL, prietenilor și familiei. Îi mulțumesc și domnului Mugur Cozmanciuc, candidatul PNL la Consiliul Județean Neamț, pentru încredere. Împreună vom reuși să redăm Piatra pietrenilor și Neamțul nemțenil

Andrei Carabelea,

Candidatul PNL pentru Primăria Piatra-Neamț