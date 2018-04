La Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, se așteaptă vineri, 13, pentru a se vedea noile salarii și, între timp, se fac planuri pentru un eventual calendar organizat al protestelor. Medicii avertizează că nu vor mai asigura gărzile, din cauza nivelului scăzut al sporurilor.

Astăzi, 11 aprilie, directorul interimar al spitalului, dr. Cristina Atănăsoaie Iacob, și doi reprezentanți ai CJ Neamț (Octavian Bărbuleț Tărăntuș și Dan Vasile Constantin) s-au întâlnit și au discutat cu șefii de secții. După discuții, medicii s-au declarat nemulțumiți că plata pe ora de gardă din week-end și sărbătorile legale primește spor minim și amenință că nu mai asigură gărzile: ”Nu este normal să ni se ia din munca noastră. Gărzile sunt tot munca noastră, iar sporurile care se dau sunt la nivelul minim”.

Dr. Cristina Iacob Atănăsoaie a declarat că ”Este o situație de criză”, că infirmierelor și îngrijitoarelor le scad salariile cu sporurile la minim, dar speră totuși ca medicii să nu recurgă la grevă.

”Le-am spus medicilor că au crescut salariile, dar au scăzut sporurile foarte tare. Din cauza plafonării la 30% a sporurilor care se pot acorda, am fost nevoiți să dăm la tot personalul sporurile la minim. Am încercat să dăm minim la medici și asistenți medicali, pentru că ei aveau creșterea salarială, și maxim la infirmieri și îngrijitori, care nu aveau creștere salarială, dar tot nu ne încadram în plafon. Atunci am fost obligați să dăm sporurile la minim, la toată lumea. Am considerat că este bine să informăm medicii șefi de secții. Le-am comunicat că suntem alături de sindicate în lupta lor pentru recâștigarea drepturilor salariale. I-am invitat și pe domnii de la Consiliul Județean, ca să știe și ei ce se poate întâmpla: primul și cel mai grav este ca, văzând sporul pentru gărzile de sâmbătă și duminică, în special, medicii să nu-și mai dorească să facă gărzi și liniile de gardă să rămână necompletate. Eu am încredere în colegii mei că acest lucru nu se va întâmpla. Dar posibilitate există”. Dr. Atănăsoaie Iacob a precizat că, în opinia sa, ”legea este defectuoasă” și, dacă nu va fi modificată, singura speranță este la Sindicate. ”Ședința de astăzi a fost foarte importantă, pentru că ne-a dovedit că suntem o echipă. Rar vezi medici care să încerce să treacă împreună peste o situație de criză. Pentru că este o situație de criză, fără discuție. Infirmierelor și îngrijitoarelor le scad salariile, de pildă, cu 3 milioane lei vechi pe secția de Terapie Intensivă. Asta este legea, defectuoasă. Soluții nu sunt la Consiliul Județean, ci la nivelul luptei sindicale”.

Angela Gherasim, liderul sindicatului Hipocrat al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț spune că aproape jumătate din personal riscă să ia mai puțini bani, cu noile sporuri. ”Gărzile medicilor vor fi plătite mai puțin ca până acum și niciun medic nu este de acord. Sunt secții care aveau spor de 75%, acum este 50%. Doamna ministru spunea că diferența asta de buget, ca să nu scadă veniturile, să fie asigurate de Consiliul Județean, ordonatorul de credite. Dar nu s-a dat niciun normativ până acum. Medicii nu mai vor să facă gărzi pe secții, asistenții medicali sunt și ei nemulțumiți și este firesc, pentru că se cere performanță, dar veniturile salariale scad, toate sporurile sunt incluse în salariu de bază, sunt impozitate și ajungem să luăm mai puțini bani în mână. La cel puțin 45% din angajați nu s-a dat un leu în plus, ci iau mai puțin. Noi avem strânse 900 de semnături din spital pentru grevă, vom vedea”.

Până la grevă, care presupune anumiți pași legali, medicii vorbeau cum ajung acum să fie plătiți pentru gărzile de noapte la jumătate față de programul de zi. În condițiile în care gărzile de noapte sunt cele mai solicitante și sunt multe secții unde, din cauza deficitului de medici, unii doctori ajung să facă și 8-9 gărzi pe lună. Acum, toată lumea așteaptă fluturașii de salarii, care se vor da zilele acestea, pentru a vedea exact cum stau lucrurile și trag speranță că vineri, 13 aprilie, le vor intra banii în conturi, așa cum a anunțat conducerea spitalului. (C.I.)