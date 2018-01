S-a întâmplat ieri dimineață, pe o străduță din Târgu Neamţ. Cu toate acestea, din punctul de vedere al administrației locale, iarna nu a creat probleme speciale. Spune viceprimarul Vasile Apopei: ”Joi, 18 ianuarie, am avut doar două solicitări. O salvare a fost blocată pe str. Vulturi, din cauza zăpezii. Trebuia să ajungă la o persoană şi să o transporte la spital. Până la urmă, Ambulanţa nu a putut înainta şi am fost nevoiţi să o transportăm noi persoana la spital. A doua solicitare a fost încă de la primele ore ale dimineţii de joi, când am fost chemaţi de o familie pe Pârâul Ursului, să deszăpezim o uliţă, pe care se împotmolise alaiul de la o înmormântare. Am trimis utilaje şi s-a rezolvat problema. Traficul este normal, în condiţii de iarnă. Avem trei utilaje şi tot joi le-am trimis să deszăpezească şi în cartierele Condreni, Blebea şi Humuleştii Noi”. (C.T. STURZU)